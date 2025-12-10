Nantes : Une grosse promotion refusée, Kita hallucine

Stéphane Ziani, l'entraineur de la réserve du FC Nantes, s'est vu proposer un rôle plus important dans l'organigramme des Canaris par Waldemar Kita. Toutefois, celui-ci a refusé, préférant conserver son rôle avec la N3.

S'il a pris du recul sur le fonctionnement du sportif à Nantes , Waldemar Kita continue d'avoir un rôle prépondérant dans les choix concernant l'organigramme du club. Actuellement en pleine crise de résultats, le club de la cité des Ducs n'a remporté que deux rencontres en Ligue 1 cette saison. Un triste bilan a provoqué le départ ce mercredi de Luis Castro. Pour tenter d'insuffler un vent nouveau à son groupe, le président nantais a récemment proposé à Stéphane Ziani de monter en grade et de prendre un poste avec beaucoup plus de responsabilités. Son rôle aurait été d'épauler Luis Castro, avant que le départ du Portugais soit finalement acté, en qualité de coordinateur ou de directeur sportif, révèle L'Equipe. Toutefois, l'entraineur de la réserve nantaise a décliné la proposition.

Kita se fait recaler

Avec les prestations désastreuses journée après journée du FC Nantes, Waldemar Kita a tenté d'apporter dans un premier temps un soutien de taille à Luis Castro avant de finalement le virer. Stéphane Ziani aurait donc pu être un élément important pour redynamiser les Canaris, mais ce dernier n'a pas été totalement convaincu par l'idée initiée par le président nantais. Si l'entraineur portugais avait donné son aval et voyait cette future collaboration comme un bon signe, Ziani n'a apparemment pas senti d'unanimité autour de lui, indique le quotidien sportif français. L'ancien joueur du FC Nantes (245 matchs) se voyait plutôt dans un rôle qui se rapprochait de celui d'un directeur sportif, avec pour objectif d'être plus qu'une simple aide à Luis Castro.

Devant le grand flou autour des contours du poste proposé par Waldemar Kita, l'ancien globe-trotteur du football français a pris la décision de se cantonner à son rôle d'entraineur de la réserve. Des fonctions qui risquent d'ailleurs d'être perturbées par son coup de sang et son expulsion lors de la rencontre face à Vertou dimanche dernier.