Nantes : Une grosse promotion refusée, Kita hallucine

FC Nantes10 déc. , 22:30
parQuentin Mallet
Stéphane Ziani, l'entraineur de la réserve du FC Nantes, s'est vu proposer un rôle plus important dans l'organigramme des Canaris par Waldemar Kita. Toutefois, celui-ci a refusé, préférant conserver son rôle avec la N3.
S'il a pris du recul sur le fonctionnement du sportif à Nantes, Waldemar Kita continue d'avoir un rôle prépondérant dans les choix concernant l'organigramme du club. Actuellement en pleine crise de résultats, le club de la cité des Ducs n'a remporté que deux rencontres en Ligue 1 cette saison. Un triste bilan a provoqué le départ ce mercredi de Luis Castro. Pour tenter d'insuffler un vent nouveau à son groupe, le président nantais a récemment proposé à Stéphane Ziani de monter en grade et de prendre un poste avec beaucoup plus de responsabilités. Son rôle aurait été d'épauler Luis Castro, avant que le départ du Portugais soit finalement acté, en qualité de coordinateur ou de directeur sportif, révèle L'Equipe. Toutefois, l'entraineur de la réserve nantaise a décliné la proposition.

Kita se fait recaler

Avec les prestations désastreuses journée après journée du FC Nantes, Waldemar Kita a tenté d'apporter dans un premier temps un soutien de taille à Luis Castro avant de finalement le virer. Stéphane Ziani aurait donc pu être un élément important pour redynamiser les Canaris, mais ce dernier n'a pas été totalement convaincu par l'idée initiée par le président nantais. Si l'entraineur portugais avait donné son aval et voyait cette future collaboration comme un bon signe, Ziani n'a apparemment pas senti d'unanimité autour de lui, indique le quotidien sportif français. L'ancien joueur du FC Nantes (245 matchs) se voyait plutôt dans un rôle qui se rapprochait de celui d'un directeur sportif, avec pour objectif d'être plus qu'une simple aide à Luis Castro.
Devant le grand flou autour des contours du poste proposé par Waldemar Kita, l'ancien globe-trotteur du football français a pris la décision de se cantonner à son rôle d'entraineur de la réserve. Des fonctions qui risquent d'ailleurs d'être perturbées par son coup de sang et son expulsion lors de la rencontre face à Vertou dimanche dernier.
Derniers commentaires

Un numéro dix recruté cet hiver, l’OL a un coup de coeur

Si Tessman est vendu il faudra faire redescendre Tolisso d’un cran… Parce que De Carvalho c’est vraiment pas possible. Il a pas le niveau. Sinon y’a Mera qui est bien mais jeune encore et Sulc c’est pas mal en 10.

Chevalier en danger, Safonov rassure le PSG

Safonov mérite sa chance il a encore assuré ce soir

LdC : Le PSG neutralisé par Bilbao

Le PSG a été sous pression en 1ere mi temps et n'a pas su créer assez de décalage en 2eme. Bilbao et son gardien ont très bien joué Mayulu: il manque pas grand chose pour qu'il marque, mais il manque ce soir Barcola: j'en peux plus, j'adore ce qu'il crée mais il gâche a chaque fois... La ok il tir sur la barre, mais le geste juste c'est la passe à kvara au 2eme... Safonov: encore un bon match, franchement qu'il reste titulaire Mendes et Doué: trop en manque de rythme Ruiz: le meilleur au milieu et avec un peu de justesse sur la fin il peut faire le but ce soir Ok t'a peno sur Névés mais on doit marquer sans ça Le top 2 c'est mort, le top 8 c'est pas assuré encore Le PSG a encore beaucoup d'absents donc pas de stress

LdC : Le PSG neutralisé par Bilbao

beaucoup de poussettes des deux mains de bilbao sans l intervention de l arbitre.

L1 : Louchet suspendu 3 matchs, le public lyonnais sanctionné

donc un club ne peut plus celebrer les 75 ans de son histoire dignement sans etre sanctionner par des dirigeants incompetent et ne pensant qu'a leur petit nombril degager moi tous ces corrompus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

