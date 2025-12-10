ICONSPORT_276350_0089

OL : Tagliafico a prolongé pour une seule raison

OL10 déc. , 23:30
parCorentin Facy
0
En fin de contrat avec l’OL en juin dernier, Nicolas Tagliafico a fait le choix de prolonger. Une décision qui a été simple à prendre pour l’international argentin et cela pour une raison bien précise.
Taulier de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Nicolas Tagliafico aurait pu imiter Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Georges Mikautadze en quittant le club rhodanien cet été. L’international argentin était en fin de contrat et son départ semblait quasiment acté au vu de la tournure prise par le mercato des Gones. Celui qui fait désormais partie des capitaines de l’équipe aux yeux de Paulo Fonseca a finalement pris la décision de prolonger son aventure au sein du club rhodanien.
Une excellente nouvelle pour la direction, pour l’entraîneur portugais et bien sûr pour les supporters, qui adorent la mentalité de l’ancien latéral gauche de l’Ajax Amsterdam. Dans une interview accordée au Dauphiné, Nicolas Tagliafico n’a pas caché que la Coupe du monde 2026 avait été un élément essentiel dans sa réflexion. « Quand mon contrat est arrivé à son terme (le 30 juin dernier), nous connaissions la situation financière du club. J’ai pris mon temps pour analyser les choses. Une grande partie de ma décision repose sur le fait que la Coupe du monde approchait et qu’il était important de rester dans un club que je connais » a d'abord lancé Nicolas Tagliafico avant de conclure.
« D’autant que les dirigeants me tenaient au courant de leurs projets, des joueurs qu’ils comptaient signer… Il m’a semblé préférable de poursuivre dans un club où les gens m’apprécient et où les dirigeants travaillent dur pour aller chercher un trophée. Quand je suis arrivé à l’OL, c’était mon objectif » a fait savoir Nicolas Tagliafico, sans langue de bois et qui reconnaît donc que la stabilité à ce stade de sa carrière avec une Coupe du monde en vue pour 2026 a été un facteur clé. Pour l’international argentin, il n’était pas question de changer de club et de championnat, avec le risque de moins jouer et de perdre sa place dans le groupe de la sélection argentine. Un choix qui devrait porter ses fruits puisque sauf énorme surprise, Nicolas Tagliafico sera bien présent aux Etats-Unis cet été avec la sélection championne du monde.

