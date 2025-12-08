LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée

6e journée de la Ligue des Champions :

Mardi 9 décembre

16h30 : Kairat Almaty - Olympiakos (sur Canal+ Foot)

18h45 : Bayern Munich - Sporting Portugal (sur Canal+ Foot)



FC Barcelone - Eintracht Francfort (sur Canal+ Live 3)

Atalanta - Chelsea (sur Canal+ Live 5)

Monaco - Galatasaray (sur Canal+ Sport)

PSV - Atlético de Madrid (sur Canal+ Live 6)

Tottenham - Slavia Prague (sur Canal+ Live 8)

Royale Union Saint-Gilloise - Olympique de Marseille (sur Canal+ Foot) 21h00 : Inter Milan - Liverpool (sur Canal+ Live 4)

Mercredi 10 décembre

18h45 : Villarreal - FC Copenhague (sur Canal+ Foot)

Qarabag FK - Ajax (sur Canal+ Sport)

21h00 : Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain (sur Canal+)

Juventus Turin - Pafos FC (sur Canal+ Live 5)

Dortmund - FK Bodo/Glimt (sur Canal+ Live 8)

Real Madrid - Manchester City (sur Canal+ Foot)

FC Bruges - Arsenal (sur Canal+ Sport)

Bayer Leverkusen - Newcastle (sur Canal+ Live 7)

SL Benfica - Naples (sur Canal+ Live 6)