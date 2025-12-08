LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée

Ligue des Champions

6e journée de la Ligue des Champions :
Mardi 9 décembre
16h30 : Kairat Almaty - Olympiakos (sur Canal+ Foot)
18h45 : Bayern Munich - Sporting Portugal (sur Canal+ Foot)
21h00 : Inter Milan - Liverpool (sur Canal+ Live 4)
FC Barcelone - Eintracht Francfort (sur Canal+ Live 3)
Atalanta - Chelsea (sur Canal+ Live 5)
Monaco - Galatasaray (sur Canal+ Sport)
PSV - Atlético de Madrid (sur Canal+ Live 6)
Tottenham - Slavia Prague (sur Canal+ Live 8)
Royale Union Saint-Gilloise - Olympique de Marseille (sur Canal+ Foot)
Mercredi 10 décembre
18h45 : Villarreal - FC Copenhague (sur Canal+ Foot)
Qarabag FK - Ajax (sur Canal+ Sport)
21h00 : Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain (sur Canal+)
Juventus Turin - Pafos FC (sur Canal+ Live 5)
Dortmund - FK Bodo/Glimt (sur Canal+ Live 8)
Real Madrid - Manchester City (sur Canal+ Foot)
FC Bruges - Arsenal (sur Canal+ Sport)
Bayer Leverkusen - Newcastle (sur Canal+ Live 7)
SL Benfica - Naples (sur Canal+ Live 6)

Champions League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
15550014113
2
Paris Saint Germain
12540119811
3
FC Bayern München
1254011569
4
Inter
1254011239
5
Real Madrid
1254011257
Tout afficher
0
Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès dénonce « les magouilles atroces de Textor »

Ménès, dans un prochain article tu nous parlera du Qatargate ? Avec tes potes NS et NAK... Là faudra du courage...

L'OM accepte 40 millions d'euros pour Balerdi

Son transfert est prévu. 30-40M me semble être le bon prix. Mais en tout cas, on a un président qui saura quoi en faire, et pourquoi pas tout réinvestir sur Ordonnez ? Ou pas.

OL : Des arbitres anti-Lyon, le complot dénoncé

Sur certains matchs oui mais dans l ensemble des matchs non l OL est mauvais

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Certaines couleurs aussi

PSG : Lucas Hernandez suspendu 3 matchs de C1

Il faudrait que le PSG fasse appel. Puisque la sanction du boucher du Bayern a été réduite, il n'y a pas de raison de ne pas réduire la sanction de cet abruti.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

