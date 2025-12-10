Chevalier en danger, Safonov rassure le PSG

Titulaire pour la deuxième fois de suite en raison de la blessure de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a poursuivi son sans-faute, ce mercredi soir sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions (0-0).

Titulaire face au Stade Rennais samedi soir en Ligue 1, Matvey Safonov a enchaîné une seconde titularisation de suite à l’occasion du déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. L’international russe a été moins sollicité que face aux Rennais, mais il a été tout simplement impeccable à chaque fois qu’il a été sollicité. Sortie aérienne, leadership ou encore jeu au pied, le Russe a encore gagné des points. Ce qui fait d’ailleurs dire à de nombreux internautes sur X que Lucas Chevalier est de plus en plus fortement menacé.

Touché à la cheville, l’ancien gardien de Lille n’a pas brillé depuis le début de la saison. Les bonnes prestations de Matvey Safonov en son absence relancent donc la concurrence entre les deux hommes. « Safonov tu va rester toute la saison si tu continue comme ça, t’es à des années lumières de l’horrible Chevalier », « Safonov est tellement plus rassurant que le Chevalier du zodiac j’ai pas les mots », « Safonov t’es tellement meilleur que Chevalier », « Safonov est tellement plus rassurant que Chevalier wow » ou encore « Safonov je vais apprendre le Russe mon grand frère » peut-on lire sur X, où l’ancien gardien de Krasnodar a déjà conquis une bonne partie des supporters du PSG.

Un constat qui se renforce après l’excellente prestation livrée par Matvey Safonov contre le Stade Rennais en Ligue 1 la semaine dernière. Reste à voir si Luis Enrique hésitera au moment du retour de Lucas Chevalier, alors que le coach espagnol a toujours défendu son gardien français en dépit de ses difficultés depuis son arrivée dans la capitale française.