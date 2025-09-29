OM : Une pépite française donne son accord à Marseille

Je n'etais pas fan de perri que je ne trouvais pas rassurant du tout .. dans bcp de domaine. Il etait vraiment tres tres bon sur sa ligne et les degagements a la main. Sur les centres les corners dans les sorties et balle au pied c'etait souvent limite Je trouve grief tres serein
et toi tjs le mot pour critiquer l'ol .... on a vraiment l'impression que t'es une groupie du club jamais vu ca
3 tirs de lyon en 2 eme deja dc pourquoi inventer alors qu'on a les chiffres ?
liverpool l'a fait et arsenal aussi la saison derniere deja et le contexte n'est pas le meme
Il y a un mois, ce sujet aurait déjà eu une soixantaine de messages au bas mot. Foot01 a réussi à se tirer une balle dans le pied.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading
Quel aisance de Darryl Bakola 🇫🇷 à l’entraînement..🤯👀 #TeamOM | #OM | 🎥 : @OM_Officiel