Darryl Bakola

OM : Une pépite française donne son accord à Marseille

OM29 sept. , 8:20
parCorentin Facy
Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, Darryl Bakola est un jeune milieu de terrain sur lequel Roberto De Zerbi compte beaucoup. Bonne nouvelle, l’international U20 de l’équipe de France va prolonger.
Avec déjà trois apparitions en Ligue 1 depuis le début de la saison, Darryl Bakola a la preuve qu’il figure dans les petits papiers de Roberto De Zerbi. Le natif de Clichy n’a que 17 ans, mais il a déjà réussi à taper dans l’oeil de son entraîneur italien. Malgré une concurrence énorme à l’OM au milieu de terrain avec Hojbjerg, O’Riley, Gomes, Kondogbia ou encore Vermeeren, l’international U20 de l’équipe de France arrive à faire son trou petit à petit. Ses apparitions avec les pros devraient se faire de plus en plus nombreuses au fil des semaines.
L’OM compte sur Darryl Bakola à tel point que le club phocéen a décidé de retenir son joueur, initialement convoqué pour le Mondial U20 du 27 septembre au 29 octobre avec les Bleuets. Sous contrat jusqu’en juin 2027, celui qui est déjà surveillé par les plus grands clubs européens va d’ailleurs prolonger son bail dans la cité phocéenne. A en croire les informations de La Provence, un accord est en passe d’être trouvé pour la prolongation au club de Darryl Bakola. Une nouvelle qui réjouira Roberto De Zerbi, lequel avait envoyé un message fort à l’endroit du jeune milieu de terrain de 17 ans et de son compère Robinio Vaz en début de saison.

Bakola vers une prolongation à l'OM

« Ils auront davantage de temps de jeu cette saison. Ce sont des joueurs nés en 2007, très jeunes, mais s’ils sont là avec nous, c’est parce qu’ils sont bons. Quand on est jeune, talentueux et prêt, il faut être lancé » avait lancé le coach de l’OM, qui tient sa promesse en ce début de saison. Les matchs plus abordables qui arrivent en Ligue 1 contre Metz ou encore Le Havre devraient permettre à Roberto De Zerbi de continuer à inclure les jeunes pépites du club phocéen dans la rotation de l’effectif. Il y a en revanche peu de chances de voir Bakola à l’oeuvre ce mardi contre l’Ajax puisque sauf surprise, le jeune milieu de terrain olympien jouera plus tôt dans la journée avec la Youth League face aux Néerlandais. 
Derniers commentaires

L'OL a signé le coup le plus énorme du mercato

Je n'etais pas fan de perri que je ne trouvais pas rassurant du tout .. dans bcp de domaine. Il etait vraiment tres tres bon sur sa ligne et les degagements a la main. Sur les centres les corners dans les sorties et balle au pied c'etait souvent limite Je trouve grief tres serein

L'OL a signé le coup le plus énorme du mercato

et toi tjs le mot pour critiquer l'ol .... on a vraiment l'impression que t'es une groupie du club jamais vu ca

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

3 tirs de lyon en 2 eme deja dc pourquoi inventer alors qu'on a les chiffres ?

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

liverpool l'a fait et arsenal aussi la saison derniere deja et le contexte n'est pas le meme

A Lyon, on ne comprend pas l’arbitrage

Il y a un mois, ce sujet aurait déjà eu une soixantaine de messages au bas mot. Foot01 a réussi à se tirer une balle dans le pied.

