ICONSPORT_219884_0255
Mohamed Bouhafsi

OM : Une mission XXL déjà confiée à Mohamed Bouhafsi

OM31 mars , 17:30
parHadrien Rivayrand
1
L'OM veut tout bouleverser et se cherche notamment un nouveau président. Ce poste pourrait bien revenir à Mohamed Bouhafsi, malgré son manque d'expérience.
Frank McCourt a prévenu : l'OM s'apprête à opérer de nombreux changements dans les semaines à venir. Le club phocéen est en quête d'un nouveau président et d'un directeur sportif, et il pourrait en être de même pour l'entraîneur si les résultats en cette fin de saison n'étaient pas satisfaisants. Le chantier sur la Canebière s'annonce donc particulièrement important. Plusieurs noms ont déjà été évoqués pour reprendre la présidence, et ces dernières heures, Daniel Riolo a lâché une petite bombe en citant Mohamed Bouhafsi. Le journaliste connaît bien l'environnement marseillais, même s'il n'a pas encore d'expérience au sein d'un club professionnel.

Un grand danger guette l'OM 

Selon Florent Gautreau, le pari Bouhafsi se tente, même si le plus important sera aussi de trouver le bon directeur sportif. Sur RMC, le journaliste a en effet indiqué : « L’envie, la foi, tout ce que tu veux. Mais ce qui va apporter derrière, c’est directeur sportif et entraîneur. Le trio qui est capital. À Marseille, il y a un truc, c’est une banalité, c’est la pression.
Même Mohamed avec tout ce qu’il a vécu, la pression d’un président à l’OM si t’es mal entouré ou si t’as pas le bon DS, elle peut être dingue, c'est le feu (...) Je pense que le maillon fort de la chaîne entre le président et l'entraîneur, c'est le directeur sportif. Donc Mohamed Bouhafsi, même si c'est une excellente idée, même si elle est acceptée par le peuple marseillais, derrière si tu leur mets un DS bidon ou un excellent DS et que les recrues ça matche immédiatement avec un bon entraîneur, je pense qu'il peut vivre quelques moments sympas ».

Lire aussi

OM : Medina sur le départ, une offre tombeOM : Medina sur le départ, une offre tombe
L'OM est donc prévenu : il faudra trouver la perle rare pour succéder à Medhi Benatia, sous peine de revivre des moments de doute. Marseille ne peut plus se le permettre. En attendant d’en savoir plus sur le futur organigramme, l’Olympique de Marseille doit se concentrer sur la fin de saison et terminer de la meilleure des manières afin d’assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des champions.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_360649_0016
PSG

PSG : Luis Enrique envoie Gonçalo Ramos au Barça

ICONSPORT_285236_0411
OM

OM : Ilan Kebbal recruté cet été, ça sent bon !

ICONSPORT_279006_0096
OL

Une ancienne pépite de l’OL explose enfin

ICONSPORT_281658_0042
Premier League

Tottenham annonce l'arrivée de Roberto De Zerbi (off.)

Fil Info

31 mars , 19:00
PSG : Luis Enrique envoie Gonçalo Ramos au Barça
31 mars , 18:30
OM : Ilan Kebbal recruté cet été, ça sent bon !
31 mars , 18:00
Une ancienne pépite de l’OL explose enfin
31 mars , 17:49
Tottenham annonce l'arrivée de Roberto De Zerbi (off.)
31 mars , 17:00
Mbappé demande deux fois plus d’argent
31 mars , 16:25
Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas
31 mars , 16:00
Emiliano Martinez fait payer 17.500 euros au LOSC
31 mars , 15:42
RV : RD Congo - Jamaïque, à quelle heure et sur quelle chaine
31 mars , 15:26
L'OM fonce en Turquie chercher son futur buteur

Derniers commentaires

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

Si le PSG part c est pour passy rien d autre ( site stellantis ).. mais je pense toujours que le PSG préfère le PARC avec beaucoup plus de loges a environ 57 000 avec son emplacement unique qu un stade populaire de 80 000 ailleur.

OM : Une mission XXL déjà confiée à Mohamed Bouhafsi

Mc Court veut un président ""qui connait bien la France et Marseille .".....Mohamed Bouhafsi coche toutes les cases, et n'est pas n'importe qui ! En effet le 7 Juin 2024 , le Journal Officiel avait révélé la promotion de Mohamed Bouhafsi au grade de CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE , à la demande du Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités .... Journaliste issu de la diversité, écrivain et humaniste, il aurait aussi déposer un dossier à la GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR pour postuler à cette distinction (du moins au grade de CHEVALIER dans un premier temps ). Son autre ambition serait aussi d'être un jour Sociétaire de la " STAR ACADÉMIE FRANÇAISE ", quand son talent d'écrivain sera reconnu . Et s'il reste humble à ce sujet , ses amis et sa famille y croient , et n'ont aucun doute sur l'inexorable destin de "Momo" ! 😂😂🤣🤣

Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

Dans les années 2000, J'aurais aimé voir ceci pr l'OL.. Mais non... On avait bougé un seul match, c'était en 2010, celui de Monaco pour pouvoir jouer la Demi-finale vs le Bayern Munich... Par contre, du coup, fallait dit non au havre car la c'est juste n'importe quoi, il yavait Lille, Strasbourg et l'OL au tour d'avant... A Croire qu'ils s'en foutaient royalement des points UEFA là... Donc bon l'excuse est bidon... Ils nous prennent pour des gros neuneus...

Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

Le communiqué n'a ni queue ni tête. "la présence de clubs français en quarts de finale de coupes d’Europe est la suite logique de la saison sportive." MDR ! Si seulement c'était vrai... Mais ils sont où les autres quarts de finalistes "logiquement" attendus ? "Une stratégie n’est pas une circonstance exceptionnelle. La préservation de l’indice UEFA est un objectif politique et stratégique de longue date de la Ligue" Une stratégie de longue date qui trouve son application dans un cas qu'on ne risquait pas de prévoir. Impossible de prévoir avant le tirage au sort d'après les barrages si le PSG fera partie des clubs ayant 6 ou 8 jours d'écart entre le match aller et le match retour de leur quart

Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

Saison 2023-2024 : OM/Nice qui devait se jouer le WE des 13 et 14 avril 2024 avait été reporté au 24 avril 2024 pour que l'OM puisse préparer son 1/4 de finale d'Europa League contre Benfica. Une décision saluée par le club olympien, qui explique sur le réseau social X « remercier l’ensemble des clubs et membres du Conseil d’Administration de la LFP pour les échanges constructifs sur le sujet ». L’Olympique de Marseille, qualifié pour les 1/2 finales d'Europa League, avait émis le souhait de jouer face à Reims le 15 mai 2024, entre les deux dernières journées de championnat afin de préserver les chances marseillaises en 1/2 finales d’Europa League face à l’Atalanta, alors que leur affrontement était initialement prévu le week-end du 4 et 5 mai. Le conseil d’administration de la LFP avait entendu son appel. Quand c'est l'OM qui demande et obtient le report de deux matchs dans la même saison pour bien préparer sa coupe d'Europe, pour toi c'est bien et il n'y a rien à redire (2ème match reporté entre les deux dernières journées). Mais quand c'est le PSG qui le fait, c'est mal et c'est magouille et co. Mauvaise foi, quand tu tiens dijaya...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading