OM : Une mission XXL déjà confiée à Mohamed Bouhafsi

L'OM veut tout bouleverser et se cherche notamment un nouveau président. Ce poste pourrait bien revenir à Mohamed Bouhafsi, malgré son manque d'expérience.

Frank McCourt a prévenu : l' OM s'apprête à opérer de nombreux changements dans les semaines à venir. Le club phocéen est en quête d'un nouveau président et d'un directeur sportif, et il pourrait en être de même pour l'entraîneur si les résultats en cette fin de saison n'étaient pas satisfaisants. Le chantier sur la Canebière s'annonce donc particulièrement important. Plusieurs noms ont déjà été évoqués pour reprendre la présidence, et ces dernières heures, Daniel Riolo a lâché une petite bombe en citant Mohamed Bouhafsi. Le journaliste connaît bien l'environnement marseillais, même s'il n'a pas encore d'expérience au sein d'un club professionnel.

Un grand danger guette l'OM

Selon Florent Gautreau, le pari Bouhafsi se tente, même si le plus important sera aussi de trouver le bon directeur sportif. Sur RMC, le journaliste a en effet indiqué : « L’envie, la foi, tout ce que tu veux. Mais ce qui va apporter derrière, c’est directeur sportif et entraîneur. Le trio qui est capital. À Marseille, il y a un truc, c’est une banalité, c’est la pression.

Même Mohamed avec tout ce qu’il a vécu, la pression d’un président à l’OM si t’es mal entouré ou si t’as pas le bon DS, elle peut être dingue, c'est le feu (...) Je pense que le maillon fort de la chaîne entre le président et l'entraîneur, c'est le directeur sportif. Donc Mohamed Bouhafsi, même si c'est une excellente idée, même si elle est acceptée par le peuple marseillais, derrière si tu leur mets un DS bidon ou un excellent DS et que les recrues ça matche immédiatement avec un bon entraîneur, je pense qu'il peut vivre quelques moments sympas ».

L'OM est donc prévenu : il faudra trouver la perle rare pour succéder à Medhi Benatia, sous peine de revivre des moments de doute. Marseille ne peut plus se le permettre. En attendant d’en savoir plus sur le futur organigramme, l’Olympique de Marseille doit se concentrer sur la fin de saison et terminer de la meilleure des manières afin d’assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des champions.