OM : Marseille règle le problème Mason Greenwood

Auteur de seulement deux buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Mason Greenwood est moins efficace que l'an passé. Cela représente paradoxalement une excellente nouvelle pour l’OM.

La saison dernière, Mason Greenwood avait déjà inscrit 5 buts et délivré 1 passe décisive après sept journées en Ligue 1. Des débuts canons qui avaient impressionné tout le monde dans l’Hexagone tant l’ancien ailier de Manchester United semblait marcher sur la concurrence. Une efficacité qui n’a jamais quitté le numéro 10 de l’OM, qui a terminé l’exercice 2024-2025 co-meilleur buteur du championnat avec 21 buts. En ce début de saison, le natif de Bradford n’est pas reparti sur les mêmes bases.

Après sept journées, l’Anglais ne compte (que) 2 buts et 3 passes décisives en championnat, un total qui monte à 3 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Une efficacité moins impressionnante… qui fait pourtant le bonheur de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM est ravi de voir sa star plus impliquée défensivement et surtout plus attentive à l’idée de faire briller ses coéquipiers comme le prouve son altruisme sur de nombreuses situations offensives à Metz, où il a par ailleurs touché le poteau puis la barre. Dans son édition du jour, La Provence appuie sur un autre élément majeur, affirmant que cette saison, le danger peut venir de plusieurs joueurs à l’OM.

L'OM n'est plus Greenwood-dépendant

Ce qui tranche avec l’an passé, lorsque Marseille était quasiment dépendant à 100% des exploits de son prodige de 24 ans. « La saison passée, la force olympienne résidait surtout sur sa puissance de feu, incarnée par Mason Greenwood. Aujourd’hui, le danger est plus diffus, vient de partout : 12 buteurs différents sur les 20 buts inscrits jusqu’ici. Le fameux ‘De Zerbi ball’ est plus varié avec une verticalité appréciable et une volonté d’aller vite de l’avant. Le recrutement apporte une profondeur de banc » souligne notre confrère Fabrice Lamperti. Une excellente nouvelle donc, qui va aussi permettre à Mason Greenwood de jouer avec moins de pression en sachant que tout ne dépend pas uniquement de ses exploits. Un constat encore plus valable depuis deux matchs, avec l’impressionnante montée en régime d’Igor Paixao.