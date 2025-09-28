om le clan rabiot repond brutalement a de zerbi iconsport 267501 0398 397837
Roberto De Zerbi

OM : Un renfort imprévu à Marseille en janvier ?

OM28 sept. , 13:40
parCorentin Facy
1
L’OM a bâti un effectif imposant en qualité et en quantité cet été. Mais la CAN pourrait chambouler les plans du club phocéen notamment sur la question du recrutement d’un potentiel attaquant.
Frustré par le manque de solutions au sein de son effectif la saison dernière, Roberto De Zerbi avait demandé à ses dirigeants de régler ce problème lors du mercato estival. L’entraîneur italien a été agréablement surpris par la tournure de la dernière période de transferts avec les signatures de Pavard, Aguerd, Emerson, Vermeeren, O’Riley, Paixao ou encore Aubameyang et Weah. L’OM a désormais au moins deux joueurs à chaque poste, une réelle satisfaction pour Roberto De Zerbi qui n’en attendait pas moins comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. « Roberto De Zerbi avait plaidé pour un effectif plus fourni auprès de ses dirigeants cet été. Il a été entendu avec les arrivées de nombreux joueurs » abonde le quotidien national.
A priori, l’OM n’a pas besoin de bouger cet hiver car l’effectif tel qu’il est constitué est déjà bien fourni. Reste qu’un poste risque de poser problème pendant la CAN, celui de numéro neuf. Et pour cause, Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) et Amine Gouiri (Algérie) seront concernés. De quoi envisager le recrutement d’un nouvel avant-centre en janvier prochain ? « En attendant de se pencher sur la question de l'avant-centre, un sujet cyclique à Marseille, De Zerbi et ses nombreux adjoints s'emploient à maintenir tous les joueurs sous pression » souligne notre confrère Baptiste Chaumier, sans en dire davantage pour le moment. 
Actuellement numéro trois dans la hiérarchie des attaquants, le jeune Robinio Vaz a le profil pour compenser les absences de ses deux ainés, sans offrir pour autant la moindre garantie. Neal Maupay s’entraîne lui toujours avec le groupe, mais ne figure plus sur les feuilles de match depuis plusieurs semaines. Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont encore quelques mois devant eux pour réfléchir à la meilleure décision à prendre.
1
Loading