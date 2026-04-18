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OM : Un référendum pour faire disparaître le nouveau logo ?

OM18 avr. , 12:00
parCorentin Facy
8
L’OM a dévoilé la semaine dernière son nouveau logo et pour l’instant, il peine à être totalement adopté chez les supporters du club phocéen.
L’Olympique de Marseille a tourné la semaine dernière une page importante de son histoire. En effet, le club phocéen a dévoilé son nouveau logo. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce nouveau logo plus arrondi et plus moderne ne fait pas l’unanimité pour le moment. Certains commencent à s’y faire mais pour d’autres, impossibles de tourner la page et d’oublier l’ancien logo au profit du nouveau. L’humoriste et fan de l’OM Redouane Bougheraba fait indéniablement partie de la deuxième catégorie.
Invité de BeInSports, il s’est révolté du choix de la direction de l’Olympique de Marseille sur un sujet aussi important. Pour le co-animateur de l’émission « Au Micro » sur Canal+, les supporters de l’OM devraient être consultés dans ce genre de changement majeur du club. Redouane Bougheraba réclame ainsi un grand sondage dans lequel les fans décideraient du nouveau logo ainsi que des nouveaux maillots du club à présent présidé par Stéphane Richard.

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« Franchement, certains ne vont pas à être d’accord avec moi mais le nouveau logo de l’OM… c’est de la merde. Ils nous ont fait quoi ? Ils ont enlevé le droit au but, l’étoile, c’est Volkswagen. Je mets -4 sur 10. Qui a accepté ça ? Ils se sont concertés et ils ont validé. Mais qui achète les maillots ? Ce sont les fans, ce sont les supporters. Pour les maillots, il faut consulter les supporters ! Tout Marseille, tous ceux qui achètent des survêtements, des maillots, doivent avoir leur avis à donner. Pour la pochette de son album, Jul a pris les pochettes de plusieurs graphistes et celle qui eu le plus de likes a été choisie. On devrait faire pareil pour le logo de l’OM ! » a commenté l’humoriste, qui pour le coup, rit jaune devant le nouveau logo de son club de coeur.
Il va pourtant falloir s’y faire puisque ce nouvel emblème a déjà pris place au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus ou encore au Vélodrome, avant d’apparaître sur les maillots pour la première fois lors de la saison prochaine.
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Ou l'OM va l'imposer et avec le temps ça passera .

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Je comprends son envie d’ailleurs, il mérite mieux que 5 min par match. Merci Gonçalo pour tout, tu resteras un buteur extraordinaire, un élément fantastique dans tout ce qui s’est passé l’an dernier. Merci pour tout et bon courage pour la suite de ta carrière.

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À mon avis et compte-tenu du résultat, il ont fait le logo en interne avec les enfants du personnel administratif qui, compte-tenu des salaires, est obligé de les amener à la commmanderie faute de soussous pour la crèche… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Et à cette période de la saison, pas de relâchement possible même pour les remplaçants … 😝🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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