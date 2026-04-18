OM : Un référendum pour faire disparaître le nouveau logo ?

L’OM a dévoilé la semaine dernière son nouveau logo et pour l’instant, il peine à être totalement adopté chez les supporters du club phocéen.

L’Olympique de Marseille a tourné la semaine dernière une page importante de son histoire. En effet, le club phocéen a dévoilé son nouveau logo . Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce nouveau logo plus arrondi et plus moderne ne fait pas l’unanimité pour le moment. Certains commencent à s’y faire mais pour d’autres, impossibles de tourner la page et d’oublier l’ancien logo au profit du nouveau. L’humoriste et fan de l’OM Redouane Bougheraba fait indéniablement partie de la deuxième catégorie.

Invité de BeInSports, il s’est révolté du choix de la direction de l’Olympique de Marseille sur un sujet aussi important. Pour le co-animateur de l’émission « Au Micro » sur Canal+, les supporters de l’OM devraient être consultés dans ce genre de changement majeur du club. Redouane Bougheraba réclame ainsi un grand sondage dans lequel les fans décideraient du nouveau logo ainsi que des nouveaux maillots du club à présent présidé par Stéphane Richard.

« Franchement, certains ne vont pas à être d’accord avec moi mais le nouveau logo de l’OM… c’est de la merde. Ils nous ont fait quoi ? Ils ont enlevé le droit au but, l’étoile, c’est Volkswagen. Je mets -4 sur 10. Qui a accepté ça ? Ils se sont concertés et ils ont validé. Mais qui achète les maillots ? Ce sont les fans, ce sont les supporters. Pour les maillots, il faut consulter les supporters ! Tout Marseille, tous ceux qui achètent des survêtements, des maillots, doivent avoir leur avis à donner. Pour la pochette de son album, Jul a pris les pochettes de plusieurs graphistes et celle qui eu le plus de likes a été choisie. On devrait faire pareil pour le logo de l’OM ! » a commenté l’humoriste, qui pour le coup, rit jaune devant le nouveau logo de son club de coeur.

Il va pourtant falloir s’y faire puisque ce nouvel emblème a déjà pris place au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus ou encore au Vélodrome, avant d’apparaître sur les maillots pour la première fois lors de la saison prochaine.