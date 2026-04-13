Richard

OM : Stéphane Richard prêt à déchirer le nouveau logo ?

OM13 avr. , 18:40
parEric Bethsy
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Futur président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard devra tout de suite gérer la pression et le mécontentement des supporters. Mais le dirigeant a peut-être un moyen de les calmer.
En tant qu’amoureux de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard sait où il met les pieds. Le futur président marseillais connaît bien le contexte local et la pression constante des supporters. Au-delà des résultats mitigés, les fidèles du Vélodrome n’hésitent pas à se faire entendre sur divers sujets, y compris le nouveau logo récemment dévoilé. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le design ne fait pas l’unanimité. C’est pourquoi le journaliste David Barroux conseille au dirigeant de faire machine arrière.
« Celui qui est banquier d'affaires depuis qu'il a quitté Orange n'ira pas tout de suite droit au but vu qu'il ne prendra officiellement ses fonctions qu'en juillet. Mais d'ici là, ce membre du conseil de surveillance du port maritime de Marseille, réputé également proche de Rodolphe Saadé (le principal actionnaire de CMA CGM, dont le nom orne les maillots du club), pourrait déjà marquer un point en mettant à la poubelle le nouveau logo du club qui ressemble au sigle inversé de Volkswagen et qui ne plaît à aucun Ultra », a écrit notre confrère des Echos, dont le conseil sera sans doute validé par Samir Nasri.
Le logo est mignon mais...
- Samir Nasri
Sur la même longueur d’onde que les supporters, l’ancien Marseillais n’a pas caché sa déception. « Le logo de l'OM en lui-même ne me dérange pas, je trouve que ça va, je le trouve mignon, ce n'est pas ça qui me dérange. Mais le slogan du club c'est "droit au but". Il est où ? Il n'y est plus. Il est sur le maillot, d'accord, mais pas sur le logo. Et l'étoile ? Pendant je ne sais pas combien de temps, c'était la fierté, "à jamais les premiers" et tu enlèves l'étoile ? Non. Là, j'ai un problème », a lâché le consultant du Canal Football Club.
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Ça va pas se faire de suite la vente, ca sera pour plus tard , si mc court ouvre son capital ça veut dire aussi qu'il prépare doucement ca sorti

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