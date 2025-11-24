ICONSPORT_272940_0021

OM : Un premier renfort au mercato, Benatia lâche 10ME

OM24 nov. , 8:20
parCorentin Facy
L’OM souhaite profiter du mercato hivernal pour apporter quelques corrections à son effectif. Un milieu de terrain pourrait notamment débarquer et Medhi Benatia a déjà identifié sa cible prioritaire.
Deuxième de Ligue 1 après 13 journées, l’Olympique de Marseille réalise un bon début de saison. Roberto De Zerbi doit néanmoins composer avec plusieurs absences depuis quelques semaines, ce qui a alerté la direction phocéenne sur la nécessité de recruter lors du mercato hivernal. Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaitent faire venir un ou deux joueurs pour étoffer le groupe olympien. Un joueur offensif pourrait arriver alors que Gouiri ou encore Traoré sont absents de longue date.

L'OM insiste pour Reda Belahyane

Au milieu de terrain aussi, un renfort est envisagé. Depuis plusieurs jours, la presse italienne parle d’un intérêt de l’OM pour Reda Belahyane. Une piste confirmée par le site Africafoot, qui va plus loin en affirmant que si Rennes est intéressé, c’est bel et bien l’Olympique de Marseille qui a exprimé l’intérêt le plus marqué. Le directeur sportif Medhi Benatia connaît très bien le milieu de terrain marocain de la Lazio et souhaite en faire le renfort hivernal des Olympiens. Pour cela, il faudra débourser 10 millions d’euros comme une source proche du dossier l’a confirmé au média africain.

« La direction de la Lazio ne voit aucun inconvénient à laisser partir Reda Belahyane lors du prochain marché des transferts. Elle a demandé à son agent de lui trouver une offre sérieuse d’au moins 10 millions d’euros » a lâché cette source visiblement bien informée sur l’évolution du dossier. La question est maintenant de savoir si l’OM acceptera de dépenser une telle somme pour un milieu de terrain alors que dans ce secteur de jeu, Roberto De Zerbi peut déjà s’appuyer sur Hojbjerg, Vermeeren, Gomes, Kondogbia ou encore O’Riley et Nadir.
La qualité technique de Reda Belahyane apporterait incontestablement un plus à l’entrejeu marseillais, la question est maintenant de savoir si un accord sera trouvé entre l’OM et la Lazio pour un éventuel deal au mois de janvier. Sans quoi il faudra peut-être attendre l’été prochain pour voir le Marocain de 21 ans signer en Provence.
Loading