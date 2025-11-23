ICONSPORT_277294_0058

OM : Un attaquant déjà annoncé au mercato d'hiver

Nathan Hanini
Avec l’absence prolongée d’Amine Gouiri, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un attaquant supplémentaire pour la suite de la saison. Avec le départ à la Coupe d’Afrique des nations de Pierre-Emerick Aubameyang, le front offensif marseillais sera quelque peu dépeuplé cet hiver.
Le mercato hivernal ouvre ses portes dans un peu plus d’un mois. Une occasion pour les différentes formations d’ajuster son effectif pour la deuxième partie de saison. Concernant l’Olympique de Marseille, la blessure d’Amine Gouiri contrarie légèrement les plans de Roberto de Zerbi. De plus, le club de la cité phocéenne va perdre Pierre-Emerick Aubameyang pour une courte période. Mais l’Olympique de Marseille va-t-il recruter un nouvel attaquant cet hiver ? Nul ne le sait, mais certains noms sont disponibles sur le marché.

Sorloth, une bonne idée pour l’OM ?

Le média Football Club de Marseille suggère aujourd’hui le nom de Alexander Sorloth. Le joueur de l’Atletico Madrid souhaite quitter le club de la capitale espagnole cet hiver. L’international norvégien veut plus de temps de jeu avant la Coupe du monde 2026, compétition que la Norvège disputera pour la première fois depuis 1998. Avec seulement 491 minutes jouées en Liga cette saison, le buteur de 29 ans a des chances de faire ses valises cet hiver. Le journaliste Víctor Llebaría Escutia dévoile que Fenerbahçe et Newcastle pistent le Norvégien. Cela pourrait devenir une idée intéressante pour l’Olympique de Marseille en janvier. Attaquant d’1,95 mètre, Alexander Sorloth est un profil différent de ce que possède l’OM. Fort dos au but, le Norvégien est également une arme de poids dans le jeu aérien. Le joueur de l’Atletico doit changer d’air et l’OM peut lui offrir ce temps de jeu nécessaire pour jouer la prochaine Coupe du monde avec sa sélection. Reste à savoir si le club de la capitale espagnol est vendeur. Diego Simeone pourrait envisager un prêt de six mois afin de le relancer. 
