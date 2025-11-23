OM : Un attaquant déjà annoncé au mercato d'hiver

t es gentil gamin
Il est pas a vendre Greenwood
Paris est au dessus on le sait et Benatia est une bénédiction pour L'OM.
L'OM c'est pauvre dans le jeu avec 33 buts en 13 matchs....pendant que tu t'extasies sur une equipe qui a +3 de goal average en mettant rarement plus d'un but par match....un peu de serieux 🤣
13 buts en 5 saisons pro ... j'attends plus rien de lui !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Loading
🚨 Alexander Sørloth wants to 𝗟𝗘𝗔𝗩𝗘 Atlético Madrid this January. He wants to play at a club where he can play 90 minutes and end the season at full fitness, completely ready for the World Cup. If he doesn't leave this winter, he will leave next summer. (Source: