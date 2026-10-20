OM : Au revoir De Lange, le futur gardien est trouvé

L’OM suit de près les performances de Simon Ngapandouetnbu à Montpellier depuis deux ans et pourrait faire revenir son ancien gardien de 23 ans pour prendre la succession de Jeffrey de Lange l’été prochain.

Contraint de composer avec un effectif très restreint cet été et surtout avec une incapacité à recruter le moindre joueur, l’OM n’a pas eu d’autre choix que de faire de Jeffrey de Lange le successeur de Geronimo Rulli, vendu à Manchester City. Celui qui était la doublure de l’Argentin peine néanmoins à convaincre en ce début de saison et sauf grosse surprise, le Néerlandais quittera Marseille en fin de contrat à l’issue de l’exercice 2026-2027. L’enjeu pour Bruno Genesio et Grégory Lorenzi est de trouver un nouveau gardien sans se ruiner.

Selon les informations du compte insider Le Petit OM, confirmées par La Provence, une idée commence à faire son trou au sein de la direction marseillaise : celle de faire revenir Simon Ngapandouetnbu, vendu gratuitement à Montpellier en août 2025 avec une clause de rachat prioritaire pour l’OM. Titulaire en Ligue 2 pour la seconde saison consécutive sous les couleurs du MHSC , Simon Ngapandouetnbu monte en puissance avec 6 clean-sheets lors des 9 premiers matchs de championnat.

Simon Ngapandouetnbu de retour à l'OM ?

Celui qui a notamment appris dans l’ombre de gardiens comme Steve Mandanda puis Pau Lopez à Marseille a les faveurs de Bruno Genesio et de l’entraîneur des gardiens Nicolas Dehon. La question est maintenant de savoir combien coûterait pour l’OM un potentiel retour de Simon, et cela malgré la priorité de rachat ? Une question à laquelle personne n’est pour l’instant en mesure de répondre. Le gardien camerounais est valorisé à hauteur de 3 millions d’euros par Transfermarkt tandis que son contrat avec le club de l’Hérault court jusqu’en juin 2028.

Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille se positionnera concrètement dans les mois à venir pour faire de Simon Ngapandouetnbu son gardien dans l’optique de la saison 2027-2028. Un scénario qui séduit en tout cas les supporters, lesquels seraient ravis de voir un minot du centre de formation de l’OM propulsé dans les cages de l’équipe première avec un statut de numéro un.