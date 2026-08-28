OM : La déclaration glaçante de Lorenzi sur le mercato

Quand t'en es cantonné à devoir mettre des ronds sur des licenciements à l'amiable pour les joueurs(DCC,Akouokou) le coach et son staff, c'est du blé en moins à mettre au pot. Elle doit fulminer M.Kang
Non toi tu te déplaces, je suis en fauteuil roulant et je n'ai pas le permis. Tu chauffes tt le monde
La vérité te fait tellement mal que tu crois devenir un homme derrière ton pc. Toi même tu sais que tu es un farfelu sans froc comme Fonseca : )
@ouatelse C'est exactement cela... suffit de regarder ces commentaires Je lui es posé plusieurs fois cette question : Qui il veut pr mettre en place de Paulo Fonseca ? C'est simple et clair; et je n'obtiens que ces réponse : Groupie, léchouille fan boy Clubisme entre autre... C'est un putain de con et mm pas sur qu'il soit pr l'OL en +. Tourner en rond sur PF, c'est pathologique.
Oui mais ce n'est pas une excuse il arrive a faire des choses enorme et a se saborder d'une maniere hallucinante .. c'est un entraineur que je n'aime pas du tout. Il a des choix catastrophique dans certains matchs ne supporte pas la pression ... N'a aucune lecture de match et decide de ses changements a l'avance et ne change pas ses plans quelque soit le resultat ... VICTOIRE dans les matchs décisifs? fin de saison 2024-2025 Mu tu te passes de matic qui est grand a de l'experience et tu met almeda en md 2 defenseurs qui rentre et tu prends 3 buts ... te reste 5 matchs tu peux jouer la 4eme place voir la 3eme tu perds 3 matchs sur 5 en faisant des équipes tu fais encore akouakou veretout contre st et comme si tu voulais perdre .. faut pas oublié qu'on doit l'europa uniquement grace a un miracle dans les arrets de jeu d'une autre equipe ... la saison derniere oui c'est vrai on pensait ne pas aller loin mais le recrutement a été reussi .. mais tu arrives a mettre endrick sur la gauche alors que de base il a été recruté pour etre dans l'axe et que ce n'est pas un travailleur ... et contre le celta contre le havre ... ben a 11 vs 10 tu gardes le meme système pour ... ne pas gagner .. contre toulouse tu perds 1-0 depuis la 10min t'attend la 66 pour le 1ere changement et alors qu'ils sont 10 tu changes rien et t'en prend un autre ... et tu fais des changement a la 82-83-88 ... 1 pts et on etait sur d'etre 4eme sans pression pour le match de lens .. et avec ce petit point on aurait été 3eme A un moment t'as presque l'impression qu'il le fait exprès
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
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|1
|1
|0
|1
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|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
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|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
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|1
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|1
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|1
|1
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|1
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|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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🚨Grégory Lorenzi : « Des arrivées ? Même si nous vendons un joueur, la DNCG ne nous autorisera pas à recruter. Je ne sais pas si les gens comprennent bien la situation. Faire sortir Igor ne veut pas dire qu’on pourrait le remplacer. Ce n’est pas une équation simple. Il faut