OM : La déclaration glaçante de Lorenzi sur le mercato

En marge du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue Europa, Grégory Lorenzi a évoqué la fin du mercato de l'Olympique de Marseille. Et il n'y a pas de quoi se réjouir.

Le directeur sportif de l'OM avait fait le court déplacement jusqu'à Monaco, où avait lieu vendredi midi le tirage au sort de la Ligue Europa. Et après avoir commenté ce tirage, au micro de Canal+, Grégory Lorenzi a évoqué les cinq jours qui restent jusqu'à la fin du mercato estival. L'occasion de confirmer que les renforts seront rares et possiblement même inexistants du côté du Vélodrome pour la saison qui a débuté avec une victoire contre Strasbourg, vendredi dernier au Vélodrome. Grégory Lorenzi a tenu à répéter les consignes de Frank McCourt, lequel ne laisse pas la moindre place à un achat coup de coeur d'ici mardi à 20 heures. Le DS de l'OM est très clair et souhaite que son message passe bien, au moment où la grogne monte du côté de la cité phocéenne.

L'OM doit vendre des joueurs pour en recruter un seul

« Supporters ou pas, l'équation est facile : si on vend un joueur, on n'a pas le droit de recruter ! Il faut vendre plusieurs joueurs. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Donc, il faudrait qu'il y ait plusieurs départs pour qu'on puisse faire une arrivée, a précisé le patron du recrutement de l’Olympique de Marseille, qui a ensuite été interrogé sur le cas Igor Paixao. On a forcément envie de garder nos meilleurs joueurs. C'est un joueur assez sollicité, ça ne veut pas dire qu'il partira mais ce n’est pas simple car il y a des contraintes économiques, il reste quelques jours et beaucoup de choses peuvent se passer. »