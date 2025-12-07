ICONSPORT_260529_0078

OM : Un international marocain à 185.000 euros par mois, tout s'écroule

OM07 déc. , 13:40
parMehdi Lunay
L'Olympique de Marseille va profiter du mois de janvier pour renforcer son milieu de terrain. Une cible semble accessible en Italie en la personne d'Amir Richardson. Mais sauf surprise, l'international marocain de la Fiorentina ne signera pas à l'OM.
Troisième de Ligue 1 actuellement, l'Olympique de Marseille doit viser plus haut dans les prochains mois. Les Phocéens ont alterné le bon et le mauvais sur certains matchs depuis le début de saison. Le fond de jeu marseillais est loin d'être abouti et le milieu de terrain est clairement en cause. Il manque un ou deux joueurs dans ce secteur de jeu, notamment un milieu offensif. Le mercato de janvier doit permettre de résoudre ce problème. Reste à trouver le joueur idoine en Europe.

Amir Richardson, le bon coup de l'OM ?

Les Phocéens regardent à Rennes avec Ludovic Blas, au PSV avec Ismael Saibari mais aussi à la Fiorentina. C'est là-bas qu'évolue Amir Richardson, passé par Le Havre et Reims plus tôt dans sa carrière. Le milieu marocain de 23 ans est ciblé par l'OM selon plusieurs médias. Le milieu vit une saison difficile à Florence. Dans une Viola dernière de Serie A, le jeune homme n'a pas bénéficié de la confiance de ses entraîneurs. Stefano Pioli ne l'a pas fait jouer et son successeur sur le banc Paolo Vanoli ne lui a offert que 11 petites minutes. La piste n'a toutefois rien de sérieuse selon les informations obtenues par Africa Foot.
L'international marocain souhaite partir en janvier. Sous contrat jusqu'en 2029 avec la Fiorentina, il n'est pas inaccessible pour les finances marseillaises. Son salaire mensuel n'est que de 185 000 euros. Mais le média l'affirme, l'OM n'a pas contacté l'entourage d'Amir Richardson et ne fait pas partie des prétendants sérieux de l'international marocain. La piste la plus sérieuse est de loin celle qui mène au Genoa pour le joueur de 23 ans passé par le Stade de Reims ou encore Le Havre. Reste à voir si l'OM se réveillera avec l'intention de se positionner sur ce dossier dans les semaines à venir, mais cela ne semble pas être le cas pour le moment.
