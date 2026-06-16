Liam Rosenior

Recalé par Genesio, Paris rêve de Liam Rosenior

Paris FC16 juin , 22:00
parCorentin Facy
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Le flou règne autour de l’avenir d’Antoine Kombouaré, pas certain de prolonger son contrat au Paris FC. En cas de départ, le club francilien cible Liam Rosenior, nouvelle cible après l’échec de la piste Bruno Genesio
Le Paris FC ignore pour l’instant qui sera son entraîneur pour sa deuxième saison en Ligue 1. Nommé pour remplacer Stéphane Gilli, Antoine Kombouaré a fait de l’excellent travail mais le doute est pour l’instant total au sujet de son avenir. En fin de contrat, l’ancien Nantais aimerait prolonger jusqu’en 2028 mais des doutes subsistent quant à son état de santé. Le Kanak souffre d’un genou et doit se faire opérer avant une longue période de convalescence.
Le dilemme pour les dirigeants franciliens est donc de savoir si ce n’est pas le bon moment pour changer afin de lancer un nouveau projet. Bruno Genesio avait été contacté à l’issue de son contrat avec le LOSC mais l’entraîneur de 59 ans a finalement choisi l’Olympique de Marseille. Selon Foot Mercato, une nouvelle piste est actuellement creusée par le board francilien, elle mène à Liam Rosenior. L’ancien entraîneur de Strasbourg est libre depuis son départ de Chelsea et son profil de bâtisseur, capable de faire progresser les jeunes et de proposer un jeu séduisant et tourné vers l’attaque, plaît logiquement à la famille Arnault.

Le Paris FC veut attirer Liam Rosenior

On ignore pour l’instant si le projet parisien est susceptible de plaire à Liam Rosenior. S'il accepte le poste, l’Anglais disposera en tout cas d’une belle enveloppe mercato. Et pour cause, nos confrères révèlent que le Paris FC souhaite recruter entre 4 et 5 jours cet été pour un total d’environ 50 millions d’euros. Un montant important à l’échelle de la Ligue 1 au vu de la situation financière du championnat et qui démontre les ambitions du Paris FC, aussi bien pour le choix de son futur entraîneur que pour son prochain mercato.
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