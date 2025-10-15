ICONSPORT_273712_0027
OM : Amine Gouiri évite le pire

parCorentin Facy
Sérieusement touché à l’épaule lors du match entre l’Algérie et l’Ouganda mardi soir, Amine Gouiri a échappé au pire.
Touché à l’épaule comme il y a quelques semaines contre Lorient en Ligue 1, Amine Gouiri est sorti sur civière à cinq minutes de la fin du match entre l’Algérie et l’Ouganda mardi soir (2-1). Une énorme frayeur pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui a à priori échappé au pire. Selon les informations du chroniqueur Walid Acherchour, aucune absence longue durée n’est à prévoir pour l’ancien attaquant du Stade Rennais. 
« Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri. Les examens ont été rassurants. On lui a remis l'épaule à sa place comme face à Lorient » a glissé le consultant dans le Winamax FC. Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui ne devrait pas être contraint de se passer d’Amine Gouiri trop longtemps. L’attaquant algérien sera peut-être mis au repos samedi face au Havre, mais alors que l’on évoquait une possible fin d’année 2025, il n’en est rien et les supporters de l’OM retrouveront vite leur attaquant, buteur contre Metz avant la trêve internationale.

OM : Terrible nouvelle pour Amine Gouiri ?OM : Terrible nouvelle pour Amine Gouiri ?
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

