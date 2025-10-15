OM : Amine Gouiri évite le pire

Sérieusement touché à l’épaule lors du match entre l’Algérie et l’Ouganda mardi soir, Amine Gouiri a échappé au pire.

Touché à l’épaule comme il y a quelques semaines contre Lorient en Ligue 1, Amine Gouiri est sorti sur civière à cinq minutes de la fin du match entre l’Algérie et l’Ouganda mardi soir (2-1). Une énorme frayeur pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui a à priori échappé au pire. Selon les informations du chroniqueur Walid Acherchour, aucune absence longue durée n’est à prévoir pour l’ancien attaquant du Stade Rennais.

« Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri. Les examens ont été rassurants. On lui a remis l'épaule à sa place comme face à Lorient » a glissé le consultant dans le Winamax FC. Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui ne devrait pas être contraint de se passer d’Amine Gouiri trop longtemps. L’attaquant algérien sera peut-être mis au repos samedi face au Havre, mais alors que l’on évoquait une possible fin d’année 2025, il n’en est rien et les supporters de l’OM retrouveront vite leur attaquant, buteur contre Metz avant la trêve internationale.