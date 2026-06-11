OM : « Il s’en prend plein la tronche », il dit au revoir à Greenwood

L'OM a besoin de vendre, et Mason Greenwood a besoin d'air frais. Le départ de l'ailier anglais risque de faire autant de bien aux comptes marseillais, que de mal au secteur sportif.

Mason Greenwood a beau avoir confié en marge du Trophée des Champions qu’il comptait bien rester à l’OM la saison prochaine, les chances de le voir de nouveau défendre les couleurs olympiennes sont maigres. Le club provençal a besoin d’un départ rémunérateur et l’ailier anglais est clairement le joueur à la plus forte valeur marchande. Avec un nouveau président, un nouveau directeur sportif, et un nouvel entraineur, l’heure est venue de tourner la page de l’ancien de Manchester United, qui a fait son temps à l’OM.

C’est l’avis tranché de Jérome Rothen, persuadé que Marseille doit désormais bien vendre l’Anglais, qui n’a absolument aucune raison de rester en Provence. « Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont une valeur marchande. L’OM est en difficulté financièrement, ce n’est pas moi qui le dis, c’est l’UEFA qui est à deux doigts de les sanctionner. Ils doivent vendre. Je pense que lui a décidé d’aller voir ailleurs. Et si c’est le cas comment tu vas retenir un joueur de ce tempérament-là, qui va être plus un poids qu’autre chose l’année prochaine. Autant essayer de récupérer un maximum d’argent comme ils le font. Ça fera une petite entrée d’argent, et il faudra reconstruire un collectif, si possible bien plus fort qu’il l’a été et moins basé sur les individualités », a livré l’animateur de RMC.

Greenwood maltraité à Marseille ?

Pour l’ancien joueur du PSG, ce n’est en tout cas pas le traitement qu’il reçoit en France qui va l’inciter à rester si jamais il y avait le moindre doute à ce sujet. Absolument rien ne le retient aux yeux de Jérome Rothen. « Aujourd’hui, c’est difficile de lui faire croire à un projet à Marseille, sachant que depuis qu’il est arrivé, c’est changement d’entraîneur, changement de joueurs, changement de dirigeants… tout change ! Et en plus il s’en prend plein la tronche », a souligné l’ancien milieu de terrain passé par Monaco et les Glasgow Rangers.

Si certains supporters de l’OM espèrent toujours voir leur meilleur buteur rester au Vélodrome la saison prochaine, les nouveaux dirigeants ont désormais une mission : vendre l’Anglais et surtout bien le vendre pour satisfaire Frank McCourt et la DNCG.