Matt O'Riley

OM : Un deuxième joueur s'excuse

OM10 janv. , 13:20
parHadrien Rivayrand
0
Jeudi soir, l’OM s’est incliné aux tirs au but face au PSG lors du Trophée des champions. Matt O’Riley fait partie des joueurs phocéens ayant manqué leur tentative face à Lucas Chevalier.
L’OM est passé tout proche d’un titre lors du Trophée des champions. Mais les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas su gérer la fin de rencontre, entre le but encaissé de Gonçalo Ramos et une séance de tirs au but particulièrement décevante. Matt O’Riley fait partie des joueurs marseillais ayant manqué leur tentative. Le milieu de terrain venait à peine de faire son entrée en jeu, ce qui ne l’a pas forcément placé dans les meilleures conditions.
L’ancien joueur de Brighton n’échappe pas aux critiques de certains supporters marseillais sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Conscient d’avoir déçu, Matt O’Riley a tenu à présenter ses excuses. Il est le deuxième joueur olympien à procéder de la sorte après Benjamin Pavard, qui avait pris pour lui la défaite concédée à Lens en octobre dernier.

O'Riley conscient de la situation

Dans un message publié sur son compte Instagram, le joueur de l'OM a en effet indiqué : « À toute la famille marseillaise, veuillez accepter mes sincères excuses. Je sais à quel point cela (ce trophée) comptait pour nous tous et combien d'efforts ont été investis par les joueurs, le staff et les supporters pour en arriver là. Tout ce travail et votre confiance auraient dû être récompensés. Vous méritez cela plus que quiconque. Merci de nous avoir soutenus. Nous reviendrons plus forts pour vous. Allez l'OM ».

Lire aussi

OM : Robinio Vaz, vente imminenteOM : Robinio Vaz, vente imminente
Matt O’Riley connaît une nette baisse de régime ces dernières semaines à l’OM. Prêté par Brighton, il pourrait quitter la cité phocéenne en fin de saison si sa situation ne s’améliore pas. Avant d’en savoir plus sur son avenir, il devra prouver qu’il a toujours le niveau pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Ce dernier pourrait néanmoins s’appuyer sur lui lors de la rencontre de Coupe de France face à Bayeux, afin de lui redonner un peu de confiance.
0
Derniers commentaires

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Regarde l'action zoomée au ralenti et ose encore me dire quil ne lui touche pas le pied gauche... vas-y ose..

L'OM prévient la Roma, c'est 30 ME pour Vaz

Quels tocards lui et ses agents....

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

tu connais rien au foot. ca se confirme a chaque fois que tu ouvres ton claque merde. c marrant

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

tu penses que dans 30 ans ça sera comment pour ton club??? a la limite de la relegation avant le Qatar et son fric. donc evite de la ramener petit cretin

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

regarde encore et encore les images. Neves n est pas touché. pfff mensonge et mauvaise foi..... Derrien a aussi dit qu il y avait contact. point baarre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

