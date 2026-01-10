OM : Un deuxième joueur s'excuse

Jeudi soir, l’OM s’est incliné aux tirs au but face au PSG lors du Trophée des champions. Matt O’Riley fait partie des joueurs phocéens ayant manqué leur tentative face à Lucas Chevalier.

’OM est passé tout proche d’un titre lors du Trophée des champions. Mais les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas su gérer la fin de rencontre, entre le but encaissé de Gonçalo Ramos et une séance de tirs au but particulièrement décevante. Matt O’Riley fait partie des joueurs marseillais ayant manqué leur tentative. Le milieu de terrain venait à peine de faire son entrée en jeu, ce qui ne l’a pas forcément placé dans les meilleures conditions.

L’ancien joueur de Brighton n’échappe pas aux critiques de certains supporters marseillais sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Conscient d’avoir déçu, Matt O’Riley a tenu à présenter ses excuses. Il est le deuxième joueur olympien à procéder de la sorte après Benjamin Pavard, qui avait pris pour lui la défaite concédée à Lens en octobre dernier.

O'Riley conscient de la situation

Dans un message publié sur son compte Instagram, le joueur de l'OM a en effet indiqué : « À toute la famille marseillaise, veuillez accepter mes sincères excuses. Je sais à quel point cela (ce trophée) comptait pour nous tous et combien d'efforts ont été investis par les joueurs, le staff et les supporters pour en arriver là. Tout ce travail et votre confiance auraient dû être récompensés. Vous méritez cela plus que quiconque. Merci de nous avoir soutenus. Nous reviendrons plus forts pour vous. Allez l'OM ».

Matt O’Riley connaît une nette baisse de régime ces dernières semaines à l’OM. Prêté par Brighton, il pourrait quitter la cité phocéenne en fin de saison si sa situation ne s’améliore pas. Avant d’en savoir plus sur son avenir, il devra prouver qu’il a toujours le niveau pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Ce dernier pourrait néanmoins s’appuyer sur lui lors de la rencontre de Coupe de France face à Bayeux, afin de lui redonner un peu de confiance.