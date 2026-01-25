OM : Un départ qui change tout au mercato

ICONSPORT_276526_0048
L’OM vivra une fin de mercato hivernal agitée. Les Phocéens cherchent notamment une porte de sortie à Neal Maupay, annoncé ces dernières heures en Espagne.
L’OM a réalisé une très belle opération sportive ce samedi soir en battant le RC Lens en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi soufflent le chaud et le froid depuis quelque temps mais ont prouvé qu’ils avaient le caractère et le niveau pour rêver en grand lors de cette seconde partie de saison.
En parallèle du terrain, la direction phocéenne va également devoir gérer la fin du mercato hivernal, avec de nombreux mouvements attendus sur la Canebière. Du côté des départs, Neal Maupay est plus que jamais invité à se trouver une nouvelle équipe. S’il dispose de quelques opportunités en Ligue 1, c’est finalement en Espagne qu’il pourrait bel et bien rebondir.

Maupay bientôt attendu en Espagne ? 

Selon les informations de Foot Mercato, Neal Maupay est en effet très proche d’une signature au FC Séville. Il s’agira très certainement d’un prêt, alors que l’OM privilégiait un transfert sec. Reste désormais à connaître les conditions fixées pour ce prêt.
Quoi qu’il arrive, les Phocéens devraient réaliser des économies en se séparant de Neal Maupay. Sur X, le consultant Yacine Youssfi a notamment indiqué : « L’OM va faire des économies sur cette opération. Il serait judicieux d’utiliser ces économies pour recruter un piston gauche (même en prêt). On est malheureusement trop dépendant d’Emerson ».

L’OM dessine peu à peu les contours de l’effectif qui terminera la saison. À l’approche de la fin du mercato hivernal, la direction phocéenne s’active en coulisses afin de finaliser les derniers ajustements nécessaires. Et vus les apports des recrues ce samedi face à Lens, cela donne certainement envie à Pablo Longoria de continuer sur cette voie-là.
Mercredi soir prochain, les hommes de Roberto De Zerbi joueront leur avenir européen face à Bruges en Ligue des champions. D’ici là, l’entraîneur italien espère que les principaux mouvements auront été bouclés à Marseille.
Loading