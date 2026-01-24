ICONSPORT_276253_0252

L1 : Déluge à Marseille, OM-Lens est maintenu

Ligue 124 janv. , 19:20
parCorentin Facy
1
La pluie tombe très fort à Marseille ce samedi. Certains supporters commençaient à fortement craindre un report du match OM-Lens, mais ce ne sera pas le cas.
Le 21 septembre dernier est dans tous les esprits à Marseille. En raison de fortes pluies durant plusieurs heures sans interruption, le match OM-PSG avait été reporté au lendemain, avec les polémiques que cela avaient engendré. Ce samedi, c'est la tenue du match OM-Lens qui a inquiété plusieurs supporters olympiens. Il faut dire qu'il pleut énormément sur la ville de Marseille depuis samedi matin.
Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont interrogés sur la tenue de la rencontre, sans réponse claire jusqu'à présent. Mais à moins de deux heures du match, il n'y a plus de doute à avoir. La rencontre opposant Marseille aux Sang et Or sera bien disputée ce samedi à 21h05 comme le confirme Karim Attab, journaliste pour Maritima présent sur place. La pelouse du Vélodrome a parfaitement évacuée les précipitations de la journée et la rencontre se déroulera dans de bonnes conditions. D'autant que la pluie doit cesser en début de soirée au Vélodrome.

1
ICONSPORT_259813_0003
ICONSPORT_279092_0198
