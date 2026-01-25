Liverpool : Arne Slot viré, l'OM est concerné

Battu par Bournemouth ce samedi en Premier League (3-2), Arne Slot est à nouveau sous pression du côté de Liverpool. La presse britannique dévoile que la direction des Reds a listé des remplaçants, mais reste tout de même au soutien de son entraîneur sur cette fin de mois de janvier.

Fin de série pour Liverpool, après treize matchs consécutifs sans défaite, les Reds ont été battus ce samedi par Bournemouth (3-2) en Premier League. Menacé dans la course au top 4 par plusieurs formations à l’issue du week-end, Liverpool reste dans le doute. Les critiques envers l'entraîneur néerlandais ont ressurgi malgré la série d’invincibilité. Cependant en Premier League, le champion d’Angleterre n’a plus gagné depuis le 27 décembre dernier soit cinq rencontres. La direction continue d'afficher son soutien à son entraîneur, mais elle évalue un plan B. Une liste de potentiels remplaçants a été dressée selon le média Team Talk.

De Zerbi fait partie des prétendants

Propriétaire de Liverpool, Fenway Sports Group (FSG) garde confiance dans la réussite de son entraîneur actuel Arne Slot. Le Néerlandais, champion d’Angleterre la saison dernière, doit finir dans le top 4 de Premier League cette saison pour poursuivre son aventure sur les bords de la Mersey selon Team Talk. Mais le média britannique explique que FSG a mis « en place des « plans d'urgence » au cas où il ne parviendrait pas à atteindre les objectifs du club. »

Une liste de quatre entraîneurs a été dressée parmi lesquels figure Roberto de Zerbi. L'entraîneur de l’Olympique de Marseille conserve une très bonne côte de l’autre côté de la Manche après son aventure à Brighton. Mais l’Italien serait-il prêt à laisser son poste au sein du club de la cité phocéenne pour rejoindre les Reds ? Selon Team Talk, l’ancien technicien de Sassuolo est l’une des cibles du vainqueur de Premier League en titre.