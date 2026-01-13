OM : Robinio Vaz fait une grosse boulette avant de signer

Robinio Vaz va signer ce mercredi à l'AS Roma, et quitter l'OM où il n'a pas vraiment eu le temps de marquer les esprits.

Ce mardi soir, Robinio Vaz a quitté Marseille et il n’est pas d’y revenir. Le jeune attaquant, en froid avec sa direction sur une prolongation de contrat, a été mis sur le marché des transferts et a trouvé preneur en quelques jours. L’ancien joueur du FC Sochaux a vu l’AS Roma poser 25 ME sur la table et trouver un accord avec l’OM pour son transfert. Selon la presse italienne, il a atterri ce mardi soir dans la capitale italienne, et passera sa visite médicale ce mercredi. Une preuve que tout est réglé entre les différentes parties, puisqu’un contrat l’attend à la Roma jusqu’en 2030, avec un salaire de 2 millions d’euros par an.

Le message d'adieu de Vaz supprimé

Mais avant qu’un transfert soit officiel, il faut que tout soit en ordre et Robinio Vaz, qui n’est pas un expert en la matière forcément à 18 ans, a grillé les étapes. Dans un post sur Instagram, il a annoncé son départ de l’OM et dit au revoir aux supporters. « Peuple marseillais, tout d’abord je voulais m’adresser à vous pour vous remercier pour ce passage à l’OM, ces moments de partage et de bonheur partagé avec vous, il y a des pages plus courtes que d’autres mais importante dans ma carrière. Merci à mes coéquipiers », avait fait savoir l’attaquant olympien avant de décoller.

Repris de volée par son entourage et son futur club, Vaz a supprimé son message un peu trop anticipé. Nul doute qu’il le postera à nouveau dans les prochaines heures, quand tout sera officialisé. En tout cas, l’attaquant a déjà tourné la page, sous réserve que la visite médicale se passe bien à Rome tout de même.