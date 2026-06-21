OM : Tottenham renonce à Greenwood, c'est confirmé

L’OM doit absolument générer des liquidités, et une vente importante de Mason Greenwood est espérée. Mais Tottenham ne souhaite plus recruter l’attaquant anglais.

L’Olympique de Marseille retient son souffle avant son passage devant la DNCG. En cas de sanctions, c’est l’ensemble de la saison à venir qui pourrait être impacté. Il apparaît déjà clairement que le club phocéen a besoin de rentrées d’argent conséquentes. La direction travaille donc activement pour boucler les meilleures opérations possibles, et les joueurs à forte valeur marchande sont logiquement concernés par un possible départ. C’est notamment le cas de Mason Greenwood. L’ OM espère récupérer environ 50 millions d’euros en cas de transfert de l’attaquant anglais. Plusieurs clubs suivent le dossier, même si Tottenham semble désormais avoir pris ses distances.

Greenwood n'ira pas à Tottenham

Selon les informations de Alasdair Gold, qui suit de près l'actualité des Spurs, Roberto De Zerbi ne veut en effet pas d'une arrivée prochaine de son ancien joueur à Marseille. L'Italien ne souhaite pas vraiment s'attirer d'autres ennuis avec Mason Greenwood. Pour rappel, lorsqu'il était en charge de l'OM, De Zerbi avait plus ou moins défendu l'Anglais alors qu'on lui posait une question sur ses démêlés judiciaires importants. Roberto De Zerbi s'était récemment « excusé » afin d'éviter toute polémique, notamment avec les fans de Tottenham.

Pour le journaliste spécialisé des Spurs, il paraît donc peu probable de voir Greenwood rejoindre Tottenham cet été. Le club londonien poursuit ses recherches, mais il s’agit déjà d’une piste en moins pour l’OM. Une situation qui n’arrange pas les affaires marseillaises, toujours sous pression avant son passage devant la DNCG.

De son côté, l’AS Roma reste très attentive au dossier de l’ancien joueur de Getafe et pourrait rapidement passer à l’action. Les dirigeants italiens sont prêts à tenter leur chance pour convaincre Marseille, reste à savoir à quel prix.