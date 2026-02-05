Test antidopage, Vinicius a peur de se faire attraper

Dans un entretien accordé à la presse brésilienne, la compagne de Vinicius Junior Virginia Fonseca a fait une révélation sur leur quotidien. L’ailier du Real Madrid craint d’être contrôlé positif au test antidopage et réclame une extrême prudence à sa conjointe.

Souvent pointé du doigt pour son comportement sur le terrain, ou pour ses performances irrégulières, Vinicius Junior n’est jamais critiqué sur son professionnalisme. L’ailier du Real Madrid n’est pas du genre à prendre son métier à la légère. Ce que pourra facilement confirmer son entourage, à commencer par Virginia Fonseca.

Dans un entretien accordé au média brésilien Leodias, la compagne du Merengue a fait une révélation intime sur leur quotidien. La jeune femme affirme que Vincius Junior craint d’être contrôlé positif à un test antidopage. A tel point que l’international auriverde lui demande des comptes sur le moindre changement, même lorsque cela concerne une simple crème vaginale.

« Au moment où ils m'ont dit ça, j'ai commencé à trembler, a raconté Viriginia Fonseca. Je me suis dit : "Mon Dieu ! Est-ce que j'ai utilisé quelque chose que je n'aurais pas dû prendre ? Je le jure, j'ai commencé à trembler. Il m'a dit : "Virginia, tout ce que tu mets, tu dois me le dire avant". Par exemple, si je vais chez le gynécologue et que je dois utiliser une pommade, je dois passer par son physiothérapeute, parce que ça peut provoquer un contrôle antidopage positif. »

Il faut dire que les conséquences peuvent être terribles pour un sportif de haut niveau. Un produit a priori banal peut s’avérer fatal pour une carrière. Les exemples sont nombreux et l’on peut notamment citer celui du Monégasque Paul Pogba qui avait d’abord écopé d’une suspension de quatre ans, finalement réduite à 18 mois, à cause d’un complément alimentaire à l’origine d’un test positif à un stéroïde.