ICONSPORT_260916_0015
Jean-Michel Aulas - Lyon

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

OL05 févr. , 16:30
parEric Bethsy
1
En pleine campagne pour la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas s’est rendu à La Duchère mercredi. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais en a profité pour détailler plusieurs idées, dont celle concernant la construction d’un nouveau stade susceptible de régler deux problèmes majeurs.
Jean-Michel Aulas vit une période importante dans sa nouvelle carrière. Malgré sa casquette de vice-président de la Fédération Française de Football, l’homme d’affaires convoite désormais la mairie de Lyon. C’est dans le cadre de sa campagne que le dirigeant s’est rendu à La Duchère mercredi aux côtés de l’ancien ministre Jean-Louis Borloo. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais en a profité pour détailler certaines de ses idées. Parmi elles, Jean-Michel Aulas promet en cas d’élection la construction d’un nouveau stade.
Cette enceinte pourrait accueillir de 10 000 à 12 000 spectateurs et serait entourée d’un pôle de loisirs, de bureaux et d’une ligne de tramway. Toutes ces infrastructures permettraient de désenclaver le quartier du 9e arrondissement dans un plan similaire à ce qu’avait réalisé le dirigeant avec le Groupama Stadium. Quant à l’aspect sportif, le nouveau stade servirait à accueillir les matchs de Lyon-La Duchère, mais aussi ceux d’OL Lyonnes, l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais qui dispute actuellement ses matchs dans un Groupama Stadium trop grand compte tenu des affluences enregistrées. Le projet a donc de quoi séduire.

Aulas est soutenu

En tout cas, Jean-Michel Aulas est pour le moment annoncé en tête dans les sondages. Lui qui peut compter sur le soutien de personnalités importantes à Lyon comme Bafétimbi Gomis et Karim Benzema. « Je pense que Jean-Michel Aulas a tout pour réussir. Parce que c’est quelqu’un qu’on écoute, c’est quelqu’un qui sait où il va et avec beaucoup d’expérience. Il l’a montré dans le football où Lyon était tout en bas et il l’a monté tout en haut. Je pense que c’est sa place et s’il a envie, moi je suis de tout cœur avec lui », confiait l’attaquant formé chez les Gones en décembre dernier.
1
Derniers commentaires

15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM

Toi suce du Boisvert ça te fait du bien

OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

Ah oue non vous avez raison je me trompe vous avez un ballon d’or tout les clubs se l’arrache c’est pour ça qu’il a signé à l’om

OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

100 fois ?? Ah oue toi t’es pas un faux marseillais les rois de l’abus… l’avenir nous le dira mais vous avez raison Boisvert cest niveau ballon d’or mdr

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Putaiin, ils ont sorti la momie Borloo de sa cave à vin pour l'occasion... Va encore filer des milliards pour la politique de la ville...

15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM

Ecoute, prends une tisane de camomille, je crois que ton cerveau fume trop, il te faut du repos.

