Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Toi suce du Boisvert ça te fait du bien
Ah oue non vous avez raison je me trompe vous avez un ballon d’or tout les clubs se l’arrache c’est pour ça qu’il a signé à l’om
100 fois ?? Ah oue toi t’es pas un faux marseillais les rois de l’abus… l’avenir nous le dira mais vous avez raison Boisvert cest niveau ballon d’or mdr
Putaiin, ils ont sorti la momie Borloo de sa cave à vin pour l'occasion... Va encore filer des milliards pour la politique de la ville...
Ecoute, prends une tisane de camomille, je crois que ton cerveau fume trop, il te faut du repos.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
J’étais aujourd’hui à La Duchère, avec .@JLBorloo, pour porter une ambition claire : l’égalité réelle. Après la rénovation urbaine, il est temps d’investir dans les parcours de vie, l’éducation, l’emploi, la mobilité. Donner plus à ceux qui ont moins, c’est une exigence