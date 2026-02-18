ICONSPORT_339026_0565

OM : « Si vous partez, vous partez », Benatia attaqué !

OM18 févr. , 12:20
parGuillaume Conte
En pleine crise, Medhi Benatia avait quitté le club la semaine dernière pour revenir avec les pleins pouvoirs à la demande de Frank McCourt. Incompréhensible pour un ancien président de l’OM.
En attendant la prochaine, la dernière surprise du chef fait de Medhi Benatia le nouvel homme fort de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria reste au club pour ses fonctions dans les institutions, en attendant un départ qui semble inéluctable. Le dirigeant marocain va lui s’occuper du club plus en profondeur, et non pas uniquement du secteur sportif. Un changement qui ne convainc pas du tout Christophe Bouchet, ancien président de l’OM qui a connu des crises avec le club provençal. Pour lui, rappeler un dirigeant qui a posé sa démission ne peut pas être une bonne chose. Surtout pour la suite.
On n'est pas dans un jeu vidéo, si vous avez décidé de partir, vous partez
- Christophe Bouchet, ancien président de l'OM
« Il n’y a pas de logique. Je pense que Frank McCourt est un bon actionnaire, qui a remis au pot pour des sommes folles pour aider l’OM. Mais ce n’est pas un bon manager. On avait déjà eu ça avec Pablo Longoria en septembre 2023 qui était parti puis est revenu. Medhi Benatia qui part et qui revient. Dans une logique d’entreprise, encore plus le sport de haut niveau, si vous partez, vous partez. On n’est pas dans un jeu vidéo. Si vous avez décidé de partir, vous partez. Il y a déjà les prémisses de la crise suivante quand vous allez reprendre quelqu’un qui a donné sa démission. Ce sont les germes déjà d’une crise qui va continuer », a assuré Christophe Bouchet, pour qui les patrons du club écoutent un peu trop les supporters et cèdent trop facilement à la pression.
Le trio composé de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria devait s’inscrire sur la durée et enfin apporter de la performance et de la stabilité au club. Mais à la première crise sportive, au premier coup de gueule des supporters, tout le monde ou presque saute. « Si vous écoutez les supporters tous les jours, il n’y a jamais d’équipe. Personne ne convient jamais. Tout joueur qui arrive ça ne va pas, tout joueur qui part, ça ne va pas. Tout entraineur, ça ne va pas, tout président ça ne va pas. Ça fait 30 ans que ça dure, et le club finira par exploser », a souligné l’ancien président de l’OM sur les ondes d’Ici Provence.
Une vision des choses en forme de constat face à l’incandescence permanent à Marseille, et à l’incapacité des différentes directions à continuer à avancer malgré le brasier.
