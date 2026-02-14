OM-Strasbourg : Les supporters désertent le Vélodrome

Le match de l'OM face à Strasbourg ce samedi risque d'être compliqué à gérer pour les joueurs de Pancho Abardonado. Des contestations spectaculaires sont prévues par les supporters.

L’éclaircie de la victoire en Coupe de France face à Rennes n’aura pas duré bien longtemps. Après l’élimination en Ligue des Champions en raison d’une lourde défaite à Bruges, l’OM a touché le fond avec un revers 5-0 face au PSG. Roberto De Zerbi en a fait les frais, mais cela ne va pas calmer la colère des supporters.

Le virage vide au début du match

Entraineur intérimaire de l’équipe provençale, Pancho Abardonado craignait un accueil houleux au Vélodrome pour ce samedi face à Strasbourg. Il sera mitigé puisqu’une partie des supporters laissera le virage vide pendant les 15 premières minutes afin de montrer sa désapprobation face à la gestion du club, le comportement des joueurs, et les résultats décevants. En plus de ce mouvement d’ampleur pour marquer le coup, des banderoles salées sont en préparation, révèle le journaliste suiveur de l’OM Bruno Blanzat. Et les chants ne seront pas, du moins au départ, des chants d’encouragement puisque les contestations vont pleuvoir à l’encontre des joueurs marseillais.

Une sale période à digérer pour les joueurs de l’OM, qui avaient su arracher le soutien des supporters pour le match capital de Coupe de France face à Rennes. Ce ne sera pas le cas ce samedi au Vélodrome pour le match de Ligue 1 face à Strasbourg. Nul doute que Pancho. Abardonado, avec sa grosse expérience marseillaise, préviendra ses troupes que les fans seront à l’affut de chaque mauvaise passe ou d’occasion ratée pour témoigner de leur colère.

Une grève et des attitudes qui partagent chez les suiveurs de l’OM, puisque cela peut coûter cher en cas de revers contre Strasbourg, avec la crainte de voir l’OL filer loin devant dans la course à la troisième place. La saison est loin d’être finie à Marseille, où la Coupe de France et le billet pour la prochaine Ligue des Champions sont désormais les deux grands objectifs.