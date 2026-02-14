OM : De Zerbi lâche Nwaneri, Arsenal riposte

Prêté sans option d’achat par Arsenal, Ethan Nwaneri a notamment rejoint l’Olympique de Marseille pour travailler avec Roberto De Zerbi. Après le départ du coach italien, le manager des Gunners Mikel Arteta doit faire avec.

En acceptant le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille perd un atout majeur sur le marché des transferts. La présence d’un entraîneur de renom représente un argument supplémentaire pour attirer des recrues comme Ethan Nwaneri. Disposé à prêter son milieu offensif cet hiver, Arsenal a notamment choisi le vice-champion de France pour permettre à son jeune talent de travailler avec l’Italien. La séparation entre l’OM et son coach change la donne, au même titre que les blessures des Gunners Mikel Merino et Kai Havertz.

Arsenal ne l'a pas vu venir

« C'est facile à dire après avoir pris cette décision, a réagi le manager d’Arsenal Mikel Arteta. Qui aurait pu prédire que Mikel allait être absent pendant cinq mois, tout comme Kai ? C'est malheureux. Au final, nous devons prendre les décisions qui s'imposent à un moment donné, en tenant compte du contexte et en prenant la meilleure décision pour le club. Pour Ethan, il était certain qu'il devait partir pour découvrir un environnement différent, pour accumuler du temps de jeu et se préparer à revenir chez nous. »

« Le départ de Roberto De Zerbi ? Eh bien, je ne peux pas contrôler cela. Encore une fois, c'est une décision et cela fait partie du jeu lorsqu'on est prêté, cela fait partie du parcours d'un joueur. Il faut travailler avec différents entraîneurs et cela peut arriver à tout moment. On ne peut pas contrôler cela, on ne peut pas l'éviter. Oui, l'une des raisons (de son prêt à l'OM) était certainement Roberto, mais c'était aussi Marseille, et ce que Marseille en tant que club et environnement apporte à Ethan, et je pense que cela restera très positif », a rassuré le coach des Gunners, que l’on imagine forcément attentif au choix du futur entraîneur marseillais.