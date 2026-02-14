OM : De Zerbi lâche Nwaneri, Arsenal riposte

Y'a Fofana qui partira, ca c'est prévu. Aucun interet de vendre Morton, faut surtout faire partir les joueurs qui servent a rien et completer le groupe avec des bons coups comme la cellule de recrutement sait le faire.
t'es perché toi!! Nasser est président de Bein, rien que ca...
Oui enfin un Paqueta AUSSI était hyper important. A un moment vu que personne n'est irremplaçable si il doit rapporter des sous pour revenir à l'équilibre il sera sacrifié.
Zabarnyi est catastrophique. En fait c'est simple, il n'a pas fait 1 bon match depuis son recrutement, pas 1 !!!!
Je ne pense pas il est tellement important dans l'équipe comme coco (qui a mon avis sera prolongé)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
𝗘𝘆𝗲𝘀 on #OMRCSA 👀