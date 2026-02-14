OM : De Zerbi lâche Nwaneri, Arsenal riposte

ICONSPORT_312883_0187
Prêté sans option d’achat par Arsenal, Ethan Nwaneri a notamment rejoint l’Olympique de Marseille pour travailler avec Roberto De Zerbi. Après le départ du coach italien, le manager des Gunners Mikel Arteta doit faire avec.
En acceptant le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille perd un atout majeur sur le marché des transferts. La présence d’un entraîneur de renom représente un argument supplémentaire pour attirer des recrues comme Ethan Nwaneri. Disposé à prêter son milieu offensif cet hiver, Arsenal a notamment choisi le vice-champion de France pour permettre à son jeune talent de travailler avec l’Italien. La séparation entre l’OM et son coach change la donne, au même titre que les blessures des Gunners Mikel Merino et Kai Havertz.

Arsenal ne l'a pas vu venir

« C'est facile à dire après avoir pris cette décision, a réagi le manager d’Arsenal Mikel Arteta. Qui aurait pu prédire que Mikel allait être absent pendant cinq mois, tout comme Kai ? C'est malheureux. Au final, nous devons prendre les décisions qui s'imposent à un moment donné, en tenant compte du contexte et en prenant la meilleure décision pour le club. Pour Ethan, il était certain qu'il devait partir pour découvrir un environnement différent, pour accumuler du temps de jeu et se préparer à revenir chez nous. »
« Le départ de Roberto De Zerbi ? Eh bien, je ne peux pas contrôler cela. Encore une fois, c'est une décision et cela fait partie du jeu lorsqu'on est prêté, cela fait partie du parcours d'un joueur. Il faut travailler avec différents entraîneurs et cela peut arriver à tout moment. On ne peut pas contrôler cela, on ne peut pas l'éviter. Oui, l'une des raisons (de son prêt à l'OM) était certainement Roberto, mais c'était aussi Marseille, et ce que Marseille en tant que club et environnement apporte à Ethan, et je pense que cela restera très positif », a rassuré le coach des Gunners, que l’on imagine forcément attentif au choix du futur entraîneur marseillais.

Dans la forme de sa vie, Morton ne plantera pas l'OL

Y'a Fofana qui partira, ca c'est prévu. Aucun interet de vendre Morton, faut surtout faire partir les joueurs qui servent a rien et completer le groupe avec des bons coups comme la cellule de recrutement sait le faire.

OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi

t'es perché toi!! Nasser est président de Bein, rien que ca...

Dans la forme de sa vie, Morton ne plantera pas l'OL

Oui enfin un Paqueta AUSSI était hyper important. A un moment vu que personne n'est irremplaçable si il doit rapporter des sous pour revenir à l'équilibre il sera sacrifié.

PSG : Zabarnyi déjà viré

Zabarnyi est catastrophique. En fait c'est simple, il n'a pas fait 1 bon match depuis son recrutement, pas 1 !!!!

Dans la forme de sa vie, Morton ne plantera pas l'OL

Je ne pense pas il est tellement important dans l'équipe comme coco (qui a mon avis sera prolongé)

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

