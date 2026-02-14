ICONSPORT_312883_0453
OM : Balerdi, une fausse blessure pour éviter le pire ?

OM14 févr. , 12:40
parClaude Dautel
Leonardo Balerdi ne figure pas dans le groupe de l'OM pour la réception de Strasbourg. Le défenseur et capitaine de Marseille souffrirait d'un souci d'ORL depuis une semaine, mais du côté de la cité phocéenne certains n'y croient pas.
Jacques Abardonado, qui a remplacé d'urgence Roberto De Zerbi sur le banc de l'Olympique de Marseille, n'a pas intégré Leonardo Balerdi dans la liste des 22 joueurs retenus pour affronter le club alsacien ce samedi au Vélodrome. Vendredi, en conférence de presse, l'entraîneur provisoire de l'OM avait expliqué que son capitaine était souffrant depuis plusieurs jours, et qu'il avait joué face au PSG avec ces douleurs à l'oreille. Mais, cette absence de Balerdi face à Strasbourg va également éviter à ce dernier d'être conspué par des supporters phocéens qui, après le naufrage à Bruges et au Parc des Princes, en veulent terriblement au défenseur de 27 ans. Insider très connu du côté de Marseille, Vincenzo Tommasi n'est pas loin de penser que ce souci d'ORL arrive au bon moment pour Leonardo Balerdi.

Balerdi et l'OM c'est fini

Sur X, l'influenceur marseillais explique que ce problème de santé cache peut-être une explication plus délicate. « Je pense à une blessure diplomatique pour Leonardo Balerdi. Il a dû vivre une semaine chaotique, entre ses multiples erreurs lors du Classico en tant que Capitaine et l'extrait de Ligue 1+ avec les mots d'Ousmane Dembélé à Hojbjerg...Beaucoup trop lourd à digérer, j'imagine. Ce n’est pas le meilleur des défenseurs qu'on ait eu mais de notre histoire, mais loin d'être le plus dégueulasse non plus. Sans compter que c'est un humain de qualité. Laissons le digérer, prendre du recul et bien terminer son histoire avec le club. Le reste appartient à l'avenir », écrit Vincezo Tommasi. Ce dernier est clairement convaincu que Leonardo Balerdi ne fera pas de vieux os à l'Olympique de Marseille. Et cela, même si son contrat avec l'OM s'achève en juin 2028.
Reste à savoir ce que décidera Habib Beye, pressenti pour devenir entraîneur de l'Olympique de Marseille dans les prochains jours, au sujet de Leonardo Balerdi. Et même si le successeur de Roberto De Zerbi décide de faire confiance à Balerdi jusqu'à la fin de la saison, au prochain mercato, ce sera Pablo Longoria et Medhi Benatia qui règleront ce dossier, et pas lui.
Loading