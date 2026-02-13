ICONSPORT_334081_0043

OM : Abardonado s’attend au pire

L'OM va se présenter ce samedi au Vélodrome pour essayer de digérer le match de la honte face au PSG et le départ de Roberto De Zerbi. L'accueil sera houleux.
Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Pancho Abardonado connait la musique dans son club de coeur. Adjoint depuis de nombreuses années, il a encore connu ce rôle avec Roberto De Zerbi jusqu’au départ de l’Italien. En attendant la nomination du prochain entraîneur, il est sur le devant de la scène pour préparer le match face à Strasbourg. Une rencontre qui s’annonce compliquée dans son entame, car « Pancho » s’attend à un accueil musclé de la part du Vélodrome, qui n’a pas encore grondé après la défaite 5-0 dans le Classique face au PSG.

Des banderoles et des chants hostiles au Vélodrome

« Le public, au début, sera un peu difficile, c'est logique. Il faut être focus sur le terrain. Ce n'est pas évident, on va leur expliquer. Il y aura sûrement des banderoles, des chants. Tu dois le savoir quand tu signes à Marseille. On est capables de faire changer cette situation », a livré l’entraineur intérimaire. Le mieux sera donc de faire comme face à Rennes, avec un début de match tonitruant et un but d’entrée de jeu.
C’est la principale mission d’Abardonado : faire en sorte que l’OM ne perde pas pied et conserve un peu de fraicheur dans la tête et dans les jambes pour rester au contact des places qualificatives à la Ligue des Champions. « Il faut laver les têtes, parler avec certains joueurs, sortir le positif, échanger, avoir le point de vue des joueurs. Il faut laver les cerveaux, mettre des choses simples à l'entraînement, ne pas chercher la complication sur le plan tactique. Il y a des réunions », a livré l’ancien défenseur central, persuadé que les joueurs vont aussi vouloir prouver qu’ils ne sont pas aussi mauvais que ce qui a été vu dimanche dernier au Parc des Princes.
En marge de cette rencontre face à Strasbourg, Abardonado a confirmé le forfait de Leonardo Balerdi, qui souffre d’un problème à l’oreille et a du jouer amoindri contre le PSG, à la demande de ses dirigeants.

