Akliouche forfait face au PSG, Monaco panique

Pas certain que les arbitres apprécient. Je pense que c'est contre-productif, même. Ils feraient mieux de moins parler, de rester humbles, et de bosser s'ils veulent éviter de couler. Ce n'est pas au capitaine d'une équipe en difficultés au championnat de tenir ce discours !
Y'a Fofana qui partira, ca c'est prévu. Aucun interet de vendre Morton, faut surtout faire partir les joueurs qui servent a rien et completer le groupe avec des bons coups comme la cellule de recrutement sait le faire.
t'es perché toi!! Nasser est président de Bein, rien que ca...
Oui enfin un Paqueta AUSSI était hyper important. A un moment vu que personne n'est irremplaçable si il doit rapporter des sous pour revenir à l'équilibre il sera sacrifié.
Zabarnyi est catastrophique. En fait c'est simple, il n'a pas fait 1 bon match depuis son recrutement, pas 1 !!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
Bon rétablissement Maghnes Akliouche 🇫🇷💪 On espère te revoir vite sur nos pelouses... 🙏