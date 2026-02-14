Akliouche forfait face au PSG, Monaco panique

Mardi prochain en Ligue des champions de l'UEFA, l’AS Monaco recevra le Paris Saint-Germain au Stade Louis II. Une rencontre aller des barrages de C1 qui pourrait bien se disputer sans Maghnes Akliouche.

’AS Monaco s’est rassurée en Ligue 1 après son succès face au FC Nantes ce vendredi soir. Une victoire bonne pour la confiance, surtout avant d’affronter le PSG en barrage aller de la Ligue des champions mardi. D’autant que les champions d’Europe ont, eux, été surpris sur la pelouse du Stade Rennais FC un peu plus tôt.

L'AS Monaco, qui a donc retrouvé des couleurs, veut plus que jamais aller bousculer les champions d’Europe. Mais les troupes monégasques pourraient devoir composer avec le forfait de taille de Maghnes Akliouche…

Akliouche, ça ne sent pas bon pour Monaco

L’international français est sorti prématurément face au FC Nantes ce vendredi soir, touché musculairement. D’après Luke Entwistle, l’AS Monaco est assez inquiète pour son joyau.

Sébastien Pocognoli indiquait de son côté à la fin de la rencontre : « Ce n’est pas dans son caractère de demander à sortir comme ça. »

Maghnes Akliouche passera des examens complémentaires dans les prochaines heures. Mais sauf rebondissement, il ne devrait pas être de la partie ou, du moins, ne sera pas à 100 % s’il figure dans le groupe face au Paris Saint-Germain. L’AS Monaco devra donc se préparer en conséquence.

Lire aussi L1 : Monaco renaît et enfonce Nantes

À noter que du côté de Lamine Camara, lui aussi sorti en cours de match face aux Canaris, il ne s’agissait que d’une mesure de précaution. Le milieu de terrain international sénégalais devrait donc bien être de la partie contre le club de la capitale mardi soir prochain au Stade Louis II.

Si l’AS Monaco était encore en difficulté il y a quelques jours, le club de la Principauté reprend confiance. Un coup est à jouer face à un Paris Saint-Germain qui souffle le chaud et le froid et qui a quelques raisons de s’inquiéter avant son déplacement à Monaco.