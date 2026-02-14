ICONSPORT_283183_0164
Illya Zabarnyi

PSG : Zabarnyi déjà viré

PSG14 févr. , 12:00
parHadrien Rivayrand
1
Ce vendredi soir à Rennes, le PSG n’a pas tenu le choc. Ilya Zabarnyi n’échappe pas aux critiques ces dernières heures, lui qui est passé à côté en Bretagne.
Le Paris Saint-Germain s’est de nouveau plongé dans le doute après sa défaite en Ligue 1 ce vendredi soir face au Stade Rennais FC. Les Bretons ont réalisé un grand match contre des Franciliens très inefficaces devant le but.
La défense des champions d’Europe n’a pas non plus été au niveau. Pour cette rencontre en Bretagne, Ilya Zabarnyi était titularisé par Luis Enrique. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international ukrainien n’a pas convaincu. Fébrile sur le plan tactique et technique, l’ancien joueur de Bournemouth a coûté cher à son équipe. Il n’est logiquement pas épargné par les critiques ces dernières heures.

Zabarnyi prend cher en direct 

Sur l’antenne de RMC, Maxime Chanot n’a notamment pas fait dans la langue de bois au moment d’évoquer Ilya Zabarnyi :
« Arrive un moment… On l’a assez critiqué, mais c’est encore catastrophique. Pacho passe son temps à couvrir Zabarnyi. Il doit courir trois kilomètres en plus. Moi, je suis Luis Enrique, je prends Zabarnyi et je l’envoie en réserve. Je suis fatigué. Il fait n’importe quoi. Il a des contrôles de balle quand il faut jouer en une touche et inversement. À un moment, ça va quoi. Il joue au PSG et touche un gros salaire. Il a quand même le droit d’être performant. »

Le Paris Saint-Germain n’aura pas trop le temps de cogiter puisque les Franciliens seront en déplacement mardi soir sur la pelouse de l’AS Monaco pour un barrage aller de Ligue des champions de l'UEFA très attendu.
Luis Enrique sera amené à faire des choix forts, lui qui n’a guère apprécié certaines attitudes face au Stade Rennais FC. L’heure est au doute du côté des champions d’Europe et il faudra envoyer un message clair, sous peine de véritablement s'embourber en ce mois de février 2026.
1
Derniers commentaires

L’OL et les arbitres, Nice hurle déjà

Pas certain que les arbitres apprécient. Je pense que c'est contre-productif, même. Ils feraient mieux de moins parler, de rester humbles, et de bosser s'ils veulent éviter de couler. Ce n'est pas au capitaine d'une équipe en difficultés au championnat de tenir ce discours !

Dans la forme de sa vie, Morton ne plantera pas l'OL

Y'a Fofana qui partira, ca c'est prévu. Aucun interet de vendre Morton, faut surtout faire partir les joueurs qui servent a rien et completer le groupe avec des bons coups comme la cellule de recrutement sait le faire.

OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi

t'es perché toi!! Nasser est président de Bein, rien que ca...

Dans la forme de sa vie, Morton ne plantera pas l'OL

Oui enfin un Paqueta AUSSI était hyper important. A un moment vu que personne n'est irremplaçable si il doit rapporter des sous pour revenir à l'équilibre il sera sacrifié.

PSG : Zabarnyi déjà viré

Zabarnyi est catastrophique. En fait c'est simple, il n'a pas fait 1 bon match depuis son recrutement, pas 1 !!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

