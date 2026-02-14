PSG : Zabarnyi déjà viré

Ce vendredi soir à Rennes, le PSG n’a pas tenu le choc. Ilya Zabarnyi n’échappe pas aux critiques ces dernières heures, lui qui est passé à côté en Bretagne.

Le Paris Saint-Germain s’est de nouveau plongé dans le doute après sa défaite en Ligue 1 ce vendredi soir face au Stade Rennais FC. Les Bretons ont réalisé un grand match contre des Franciliens très inefficaces devant le but.

La défense des champions d’Europe n’a pas non plus été au niveau. Pour cette rencontre en Bretagne, Ilya Zabarnyi était titularisé par Luis Enrique. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international ukrainien n’a pas convaincu. Fébrile sur le plan tactique et technique, l’ancien joueur de Bournemouth a coûté cher à son équipe. Il n’est logiquement pas épargné par les critiques ces dernières heures.

Zabarnyi prend cher en direct

Sur l’antenne de RMC, Maxime Chanot n’a notamment pas fait dans la langue de bois au moment d’évoquer Ilya Zabarnyi :

« Arrive un moment… On l’a assez critiqué, mais c’est encore catastrophique. Pacho passe son temps à couvrir Zabarnyi. Il doit courir trois kilomètres en plus. Moi, je suis Luis Enrique, je prends Zabarnyi et je l’envoie en réserve. Je suis fatigué. Il fait n’importe quoi. Il a des contrôles de balle quand il faut jouer en une touche et inversement. À un moment, ça va quoi. Il joue au PSG et touche un gros salaire. Il a quand même le droit d’être performant. »

Le Paris Saint-Germain n’aura pas trop le temps de cogiter puisque les Franciliens seront en déplacement mardi soir sur la pelouse de l’AS Monaco pour un barrage aller de Ligue des champions de l'UEFA très attendu.

Luis Enrique sera amené à faire des choix forts, lui qui n’a guère apprécié certaines attitudes face au Stade Rennais FC. L’heure est au doute du côté des champions d’Europe et il faudra envoyer un message clair, sous peine de véritablement s'embourber en ce mois de février 2026.