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Diego Moreira

OM : Strasbourg donne un coup de main à 40 ME

OM16 juin , 17:00
parQuentin Mallet
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En pleines négociations avec l'AS Rome pour le transfert de Mason Greenwood, l'OM peut remercier le RC Strasbourg. Diego Moreira est une autre piste romaine, mais les Alsaciens demandent une somme colossale.
L'AS Rome et l'Olympique de Marseille ne sont plus très loin de conclure le transfert de Mason Greenwood. Les deux formations doivent encore se mettre d'accord sur le montant exact de l'opération, mais le dialogue est plus noué que jamais. De son côté, l'ancien international britannique a d'ores et déjà donné son accord aux Romains sur les bases d'un contrat de cinq ans, avec un joli salaire de 5 millions d'euros annuels net à la clé.
En parallèle du dossier Mason Greenwood, le club de la Louve veut assurer ses arrières et a coché d'autres noms sur sa short-list d'ailiers. Par exemple, Mathys Tel ou Diego Moreira. Mais concernant le Strasbourgeois, le RCSA a été très clair.

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Strasbourg repousse l'AS Rome pour Diego Moreira

A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, l'AS Rome fait face à un mur concernant Diego Moreira. Les exigences du RC Strasbourg sont en effet très grandes puisque BlueCo demande au moins 40 millions d'euros pour céder son joueur. Une somme folle qui rassure l'OM : avec de telles exigences, la direction alsacienne va logiquement repousser ses homologues romains, lesquels vont devoir rester concentrés sur le dossier Mason Greenwood.
En attendant, l'attaquant phocéen, qui sort d'une saison à 26 buts et 11 passes décisives, est toujours la priorité de l'AS Rome. Mais Gian Piero Gasperini, qui apprécie particulièrement l'idée d'avoir un tel joueur dans son effectif, va devoir prendre son mal en patience, puisque la direction ne fera pas de folies tant qu'elle n'aura pas fait une vente importante au préalable. Cette dernière cherche d'ailleurs une porte de sortie à Matias Soulé, avec une vente espérée à 35 millions d'euros avant la fin du mois de juin.
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