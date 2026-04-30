Vente OM : McCourt n'a pas vendu à l'Arabie Saoudite, le coup de génie

L'Arabie Saoudite est en train de couper sérieusement le robinet pour ses investissements dans le sport et en Europe. Le rachat de l'OM est impossible vue la conjoncture.

Depuis plus de cinq ans, le nom de l’Arabie Saoudite est associé au rachat de l’OM . Frank McCourt était annoncé vendeur et le Royaume du Golfe multipliait alors les investissements dans le sport pour affiner son « soft power ». Le rachat de Newcastle en 2021 démontrait que ce pays si souvent pointé du doigt était bien décidé à investir massivement et à peser dans le football européen. Les premières années ont été spectaculaires chez les Magpies, avec même des participations à la Ligue des Champions dans un championnat où ces places semblaient dévolues aux clubs de Manchester, à Liverpool, Arsenal ou Chelsea.

L'Arabie Saoudite se désengage ou freine tout

De quoi donner des regrets aux supporters de l’OM, pour qui il leur a souvent été annoncé que l’Arabie Saoudite était tout proche de reprendre leur club et d’en faire une formation capable d’être dirigée par Zinedine Zidane, et avec les plus grandes stars du continent pour concurrencer le PSG du Qatar.

Mais aujourd’hui, alors que Frank McCourt a officiellement fait savoir qu’il était ouvert à l’arrivée de nouveaux partenaires, sans parler d’un rachat total, l’Arabie Saoudite se désengage clairement de partout. De Newcastle, où la folie dépensière est terminée et cela se ressent avec la 14e place des Magpies en Premier League.

Dans les autres domaines ou les autres sports, la claque est aussi terrible. Le circuit LIV Golf, qui distribuait des centaines de millions de dollars pour concurrencer les circuits historiques de la petite balle blanche, ne pourra plus s’appuyer sur l’argent saoudien et cherche des financiers sous peine de disparaitre en quelques mois. « Le PIF a pris la décision de financer LIV Golf seulement pour le restant de la saison 2026. L'investissement considérable requis par LIV Golf sur le long terme n'est plus compatible avec la phase actuelle de la stratégie d'investissement du PIF », ont fait savoir des sources saoudiennes aux médias américains. De même, le PIF a été obligé de vendre Al-Hilal, le club où évolue Karim Benzema, trois ans après l’avoir acheté, histoire de ne pas financer tous les clubs principaux de la Saudi Pro League.

Des restrictions qui concernent le sport, le football et les investissements liés à ceux-ci qui interdisent désormais toute projection de l’Arabie Saoudite vers un rachat de l’OM. Des participations aux investissements sont toujours possible, mais ce n’est clairement plus la priorité du Royaume du Golfe, qui se concentre sur les évènements sportifs qu’il va organiser sur son sol, comme les Jeux Asiatiques ou la Coupe du monde de football.