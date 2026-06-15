bordeaux gerard lopez defie la bande a lizarazu gerard lopez 9 394757

Sanction annulée, Bordeaux fait plier la FIFA

Bordeaux15 juin , 13:00
parEric Bethsy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Poursuivi par Gijon pour le non-paiement intégral du transfert de Pedro Diaz, Bordeaux avait été sanctionné d’une interdiction de recrutement. Mais la mesure, d’abord invalidée par la Fédération Française de Football dans l’Hexagone, a finalement été annulée par la FIFA.
Bordeaux s’en sort très bien. Mis en échec dans la course à la montée en Ligue 3, les Girondins devaient en plus composer avec une interdiction de recrutement pour trois mercatos. C’était la mesure initialement prononcée par la FIFA suite à la plainte du Sporting Gijon, qui n’a pas reçu l’intégralité de l’indemnité de transfert de Pedro Diaz au club aquitain en 2023. La formation espagnole réclame un montant restant de 1,5 million d’euros que le FCGB ne règlera pas.

Lire aussi

Bordeaux chouchouté par la FFF, le scandale éclateBordeaux chouchouté par la FFF, le scandale éclate
Et pour cause, le tribunal de commerce avait décidé d’écraser 90% de la dette de Bordeaux et de l’étaler sur 10 ans l’année dernière. Ce verdict autorisait les Girondins à ne pas payer le reste du transfert du milieu espagnol. Il n’était donc pas surprenant de voir la Fédération Française de Football trancher en faveur des Marine et Blanc. L’instance dirigée par Philippe Diallo a en effet invalidé la sanction sur le sol français. Et ce lundi, le quotidien régional Sud Ouest nous apprend que la FIFA fait marche arrière. L’organisation internationale a finalement annulé l’interdiction de recrutement infligée à Bordeaux le 27 mars dernier.
Il a été reconnu que l’adoption du plan de continuation actée par le tribunal de commerce jouait en faveur de la direction bordelaise. C’est évidemment une excellente nouvelle pour le club de National, qui n’a jamais vraiment douté sur ce dossier. Le FCGB se savait protégé par la loi française malgré le risque de ne pas pouvoir se renforcer pendant plus d’un an. Reste à savoir si ce verdict ne provoquera pas une dangereuse jurisprudence.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368343_0151
Mondial 2026

L’Arabie Saoudite ouvre le score face à l’Uruguay (vidéo)

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuuxvzu6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rtfxns1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Mondial 2026 : Le Sénégal se voit battre la France sans surprise

ICONSPORT 368331 0001
Mondial 2026

Mondial 2026 : Un nul face au Cap Vert, le doute n'existe pas en Espagne

Fil Info

16 juin , 1:05
L’Arabie Saoudite ouvre le score face à l’Uruguay (vidéo)
16 juin , 00:12
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
16 juin , 00:00
Mondial 2026 : Le Sénégal se voit battre la France sans surprise
15 juin , 23:20
Mondial 2026 : Un nul face au Cap Vert, le doute n'existe pas en Espagne
15 juin , 23:10
Mondial 2026 : Arabie Saoudite - Uruguay : les compos (00h00 sur BeIN 1 et M6)
15 juin , 23:00
Mondial 2026 : La Belgique commence par un nul
15 juin , 23:00
Olivier Pantaloni bientôt officialisé par l'OGC Nice
15 juin , 22:40
La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?
15 juin , 22:20
Strasbourg s'offre un jeune prodige polonais

Derniers commentaires

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

OL : Fofana quitte Lyon, l'OM est dans le coup

Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading