Sanction annulée, Bordeaux fait plier la FIFA

Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.
Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie
Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.
Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie
Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul
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Agréablement surpris par la nouvelle. La décision ouvre cependant un précédent dangereux et entraîne des situations cocasses où Bordeaux a vendu un joueur qu’il n’aura pas intégralement payé (Zuriko). On prend.