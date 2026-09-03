Enzo Fernandez non remplacé, Chelsea drague un ex du PSG

Enzo Fernandez non remplacé, Chelsea drague un ex du PSG

Premier League03 sept. , 17:40
parGuillaume Conte
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Chelsea n'a pas réussi à compenser le départ d'Enzo Fernandez. Xabi Alonso a une idée très "Liverpool" pour aider les Blues au milieu de terrain.
C’est assez rare pour être signalé sur ces dernières années, mais Chelsea n’a pas réussi à faire tout ce qu’il voulait au mercato. Les Blues avaient mis un ultimatum début août pour la vente d’Enzo Fernandez, mais bien évidemment le milieu de terrain argentin a fini par rejoindre Manchester City pour une somme colossale de 145 millions d’euros. Et même si Xabi Alonso ne manque pas de solutions au milieu de terrain, il n’a pas pu compenser ce départ, sachant que Monaco n’a finalement pas autorisé les Blues à recruter Lamine Camara.

Xabi Alonso fait un mini-Liverpool à Chelsea

Résultat, quand le mercato est terminé, il continue quand même puisque le pensionnaire de Stamford Bridge cherche du côté des joueurs sans contrat. Et selon les informations de Caught Offside, des contacts ont été pris pour faire venir Georginio Wijnaldum. A 35 ans, le milieu de terrain néerlandais n’a pas trouvé preneur à l’issue de son dernier contrat en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ettifaq. Après un passage timide au PSG, l’ancien métronome de Liverpool n’a pas affiché son intention de prendre sa retraite. Il a au contraire posté des vidéos de son été très studieux, montant qu'il s'entrainait avec un préparateur physique pour être prêt en cas d'appel.
Il est intéressé par l’idée de rejoindre Chelsea, même si c’est pour entrer dans la peau d’un remplaçant très certainement. Xabi Alonso cherche en tout cas des joueurs d’expérience dans son équipe, et il l’a démontré en faisant venir à la surprise générale Jordan Henderson, un autre ancien de Liverpool, âgé de 36 ans. La connexion avec les Reds, si chers aux yeux de l’entraineur espagnol, pourrait donc bien déboucher sur une nouvelle arrivée inattendue.
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Derniers commentaires

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

mais quel putain de footix celui là Va regarder du golf ou de tennis ! Qu'est ce qu'on en a foutre nous en tant que supporteurs qu'il finisse meilleur buteur partout si son équipe gagne pas ? mdr T'a cru que le but du foot c'etait d'avoir le 9 qui plante le plus ? t'es vraiment le roi des footix

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Tu vis dans un monde parallèle ! Ton Mr Statistiques est parti, bim, le PSG gagne deux ldc d'affilé ! Il débarque dans le club le plus titré au monde et ce club ne gagne plus rien lol T'es vraiment un clown

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Ca marche mieux depuis qu'il est parti ?????????????????????????

TV : Olivier Létang signe l’arrêt de mort de Ligue1+

"Il y a des clubs qui ont des budgets plus modestes et je me suis fait le porte-parole en disant qu’on attend qu’il y ait plus d’argent qui ruisselle pour les clubs." Oh le faux-cul ce Létang ! Alors que le PSG a proposé une redistribution plus équilibrée des droits TV internationaux afin de soutenir les clubs privés de revenus européen, Létang fait partie de ceux qui s'y opposent. https://uploads.disquscdn.com/images/f84ff029c73971aa86439493b1215d8b9c8b06edc46b064faf8e03970661bb03.jpg

Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

Ben oui c'est bien pour ça qu'il fini meilleur buteur de l'équipe l'année dernière ! Des nuls comme lui on les veut tous les jours,je sais pas si tu regardes les matchs,mais c'est bien grâce à lui qu'on a gagné bon nombre de matchs!!!

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