Enzo Fernandez non remplacé, Chelsea drague un ex du PSG

Chelsea n'a pas réussi à compenser le départ d'Enzo Fernandez. Xabi Alonso a une idée très "Liverpool" pour aider les Blues au milieu de terrain.

C’est assez rare pour être signalé sur ces dernières années, mais Chelsea n’a pas réussi à faire tout ce qu’il voulait au mercato . Les Blues avaient mis un ultimatum début août pour la vente d’Enzo Fernandez, mais bien évidemment le milieu de terrain argentin a fini par rejoindre Manchester City pour une somme colossale de 145 millions d’euros. Et même si Xabi Alonso ne manque pas de solutions au milieu de terrain, il n’a pas pu compenser ce départ, sachant que Monaco n’a finalement pas autorisé les Blues à recruter Lamine Camara.

Xabi Alonso fait un mini-Liverpool à Chelsea

Résultat, quand le mercato est terminé, il continue quand même puisque le pensionnaire de Stamford Bridge cherche du côté des joueurs sans contrat. Et selon les informations de Caught Offside, des contacts ont été pris pour faire venir Georginio Wijnaldum. A 35 ans, le milieu de terrain néerlandais n’a pas trouvé preneur à l’issue de son dernier contrat en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ettifaq. Après un passage timide au PSG, l’ancien métronome de Liverpool n’a pas affiché son intention de prendre sa retraite. Il a au contraire posté des vidéos de son été très studieux, montant qu'il s'entrainait avec un préparateur physique pour être prêt en cas d'appel.

Il est intéressé par l’idée de rejoindre Chelsea, même si c’est pour entrer dans la peau d’un remplaçant très certainement. Xabi Alonso cherche en tout cas des joueurs d’expérience dans son équipe, et il l’a démontré en faisant venir à la surprise générale Jordan Henderson, un autre ancien de Liverpool, âgé de 36 ans. La connexion avec les Reds, si chers aux yeux de l’entraineur espagnol, pourrait donc bien déboucher sur une nouvelle arrivée inattendue.