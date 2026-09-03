TV : OL - Auxerre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais recevra l'AJ Auxerre. Les Gones tenteront de se relancer après le mauvais résultat du week-end dernier.

Quelle heure pour OL - Auxerre ?

vendredi 4 septembre à 19h. Frustré par Le Havre (1-1) à domicile samedi dernier, l'Olympique Lyonnais a l'opportunité de se relancer au Groupama Stadium. Les hommes de Paulo Fonseca vont cette fois accueillir l'AJ Auxerre , un nouvel adversaire à leur portée. Pour éviter de perdre du terrain par rapport aux équipes de tête, les Gones ont tout intérêt à démarrer fort dès le coup d'envoi du match ce

Sur quelle chaîne suivre OL - Auxerre ?

Cette saison, tous les matchs du championnat seront diffusés sur Ligue 1+. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel va donc retransmettre ce match confié à l'arbitre principal Ruddy Buquet.

Les compos probables d'OL - Auxerre

A peine arrivé à Lyon, le renfort estival Keito Nakamura ne disputera pas la rencontre. L'entraîneur lyonnais Paulo Fonseca, qui doit également composer avec l'incertitude sur l'état de Julien Duranville, pourrait de nouveau utiliser Kaïl Boudache sur le côté gauche libre depuis le départ de Malick Fofana. Et titulariser le milieu Mads Bidstrup aux côtés de Tyler Morton.

La compo probable de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner Vinicius - Bidstrup, Morton - Nuamah, Tolisso, Boudache - Openda. Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner Vinicius - Bidstrup, Morton - Nuamah, Tolisso, Boudache - Openda.

Du côté de l'AJ Auxerre, comme Keito Nakamura, le défenseur central Axel Tuanzebe ne sera pas présent après sa récente signature. Pas plus que les forfaits Marvin Senaya, Assane Diousse ou encore Sekou Fofana.

La compo probable de l'AJA : Diop - Sy, Diomandé, Akpa, Makosso - Ahamada, Piedfort, Danois - Faivre, Labeau-Lascary, Namaso.