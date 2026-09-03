TV : OL - Auxerre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV : OL - Auxerre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 103 sept. , 17:20
parEric Bethsy
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Dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais recevra l'AJ Auxerre. Les Gones tenteront de se relancer après le mauvais résultat du week-end dernier.

Quelle heure pour OL - Auxerre ?

Frustré par Le Havre (1-1) à domicile samedi dernier, l'Olympique Lyonnais a l'opportunité de se relancer au Groupama Stadium. Les hommes de Paulo Fonseca vont cette fois accueillir l'AJ Auxerre, un nouvel adversaire à leur portée. Pour éviter de perdre du terrain par rapport aux équipes de tête, les Gones ont tout intérêt à démarrer fort dès le coup d'envoi du match ce vendredi 4 septembre à 19h.

Sur quelle chaîne suivre OL - Auxerre ?

Cette saison, tous les matchs du championnat seront diffusés sur Ligue 1+. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel va donc retransmettre ce match confié à l'arbitre principal Ruddy Buquet.

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Les compos probables d'OL - Auxerre

A peine arrivé à Lyon, le renfort estival Keito Nakamura ne disputera pas la rencontre. L'entraîneur lyonnais Paulo Fonseca, qui doit également composer avec l'incertitude sur l'état de Julien Duranville, pourrait de nouveau utiliser Kaïl Boudache sur le côté gauche libre depuis le départ de Malick Fofana. Et titulariser le milieu Mads Bidstrup aux côtés de Tyler Morton.
La compo probable de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner Vinicius - Bidstrup, Morton - Nuamah, Tolisso, Boudache - Openda.
Du côté de l'AJ Auxerre, comme Keito Nakamura, le défenseur central Axel Tuanzebe ne sera pas présent après sa récente signature. Pas plus que les forfaits Marvin Senaya, Assane Diousse ou encore Sekou Fofana.
La compo probable de l'AJA : Diop - Sy, Diomandé, Akpa, Makosso - Ahamada, Piedfort, Danois - Faivre, Labeau-Lascary, Namaso.

Ligue 1

04 septembre 2026 à 19:00
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Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

ce niveau de seum... T' a du devenir completement dingue de nous voir gagner deux ldc consécutives... Ca t'a rendu encore plus con mdr

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

mais quel putain de footix celui là Va regarder du golf ou de tennis ! Qu'est ce qu'on en a foutre nous en tant que supporteurs qu'il finisse meilleur buteur partout si son équipe gagne pas ? mdr T'a cru que le but du foot c'etait d'avoir le 9 qui plante le plus ? t'es vraiment le roi des footix

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Tu vis dans un monde parallèle ! Ton Mr Statistiques est parti, bim, le PSG gagne deux ldc d'affilé ! Il débarque dans le club le plus titré au monde et ce club ne gagne plus rien lol T'es vraiment un clown

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Ca marche mieux depuis qu'il est parti ?????????????????????????

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"Il y a des clubs qui ont des budgets plus modestes et je me suis fait le porte-parole en disant qu’on attend qu’il y ait plus d’argent qui ruisselle pour les clubs." Oh le faux-cul ce Létang ! Alors que le PSG a proposé une redistribution plus équilibrée des droits TV internationaux afin de soutenir les clubs privés de revenus européen, Létang fait partie de ceux qui s'y opposent. https://uploads.disquscdn.com/images/f84ff029c73971aa86439493b1215d8b9c8b06edc46b064faf8e03970661bb03.jpg

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