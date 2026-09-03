Ce pur Lyonnais quitte l'OL pour 1 ME

Le mercato n'est jamais totalement fini, et l'OL va se séparer de Mathys De Carvalho, qui va rejoindre l'Arabie Saoudite dans un transfert au montant réduit.

Cela ne changera pas la face du mercato lyonnais, mais le club rhodanien va normalement connaitre une ultime transaction dans les prochaines heures. L’Equipe dévoile que Mathys De Carvalho, qui n’avait pas réussi à se trouver un point de chute dans les dernières heures du mercato en Europe, va trouver une place en Arabie saoudite pour un transfert définitif.

Utilisé par Paulo Fonseca en ce début de saison quand l’effectif n’était pas encore au complet, De Carvalho va rejoindre Al-Diriyah, promu cette saison en Saudi Pro League. Le joueur est déjà d’accord pour signer un contrat de trois ans avec la formation basée à Dariya, où évoluent notamment les Français Enzo Millot et Gaëtan Laborde, mais aussi Darwin Nunez et les anciens de l’OM Georges-Kevin Nkoudou et Chancel Mbemba.

Né et formé à Lyon

Un club ambitieux donc, qui va offrir à l’OL un million d’euros pour cette transaction, en plus de quelques bonus financiers. Le milieu de terrain a déjà discuté avec l’entraineur d’Al-Diriyah, Bruno Lage, et va désormais rejoindre prochainement le Golfe pour y passer sa visite médicale. L’OL perd une solution au milieu de terrain avec le départ du Portugais, qui avait tout de même du temps de jeu sous Paulo Fonseca ces derniers mois. Né à Lyon, De Carvalho n’aura pour le moment connu qu’un seul club dans sa carrière. Il avait encore deux années de contrat avec l’OL.