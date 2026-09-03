Ce pur Lyonnais quitte l'OL pour 1 ME

Ce pur Lyonnais quitte l'OL pour 1 ME

OL03 sept. , 18:50
parGuillaume Conte
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Le mercato n'est jamais totalement fini, et l'OL va se séparer de Mathys De Carvalho, qui va rejoindre l'Arabie Saoudite dans un transfert au montant réduit.
Cela ne changera pas la face du mercato lyonnais, mais le club rhodanien va normalement connaitre une ultime transaction dans les prochaines heures. L’Equipe dévoile que Mathys De Carvalho, qui n’avait pas réussi à se trouver un point de chute dans les dernières heures du mercato en Europe, va trouver une place en Arabie saoudite pour un transfert définitif.
Utilisé par Paulo Fonseca en ce début de saison quand l’effectif n’était pas encore au complet, De Carvalho va rejoindre Al-Diriyah, promu cette saison en Saudi Pro League. Le joueur est déjà d’accord pour signer un contrat de trois ans avec la formation basée à Dariya, où évoluent notamment les Français Enzo Millot et Gaëtan Laborde, mais aussi Darwin Nunez et les anciens de l’OM Georges-Kevin Nkoudou et Chancel Mbemba.

Né et formé à Lyon

Un club ambitieux donc, qui va offrir à l’OL un million d’euros pour cette transaction, en plus de quelques bonus financiers. Le milieu de terrain a déjà discuté avec l’entraineur d’Al-Diriyah, Bruno Lage, et va désormais rejoindre prochainement le Golfe pour y passer sa visite médicale. L’OL perd une solution au milieu de terrain avec le départ du Portugais, qui avait tout de même du temps de jeu sous Paulo Fonseca ces derniers mois. Né à Lyon, De Carvalho n’aura pour le moment connu qu’un seul club dans sa carrière. Il avait encore deux années de contrat avec l’OL.
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Derniers commentaires

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

mais quel putain de footix celui là Va regarder du golf ou de tennis ! Qu'est ce qu'on en a foutre nous en tant que supporteurs qu'il finisse meilleur buteur partout si son équipe gagne pas ? mdr T'a cru que le but du foot c'etait d'avoir le 9 qui plante le plus ? t'es vraiment le roi des footix

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Tu vis dans un monde parallèle ! Ton Mr Statistiques est parti, bim, le PSG gagne deux ldc d'affilé ! Il débarque dans le club le plus titré au monde et ce club ne gagne plus rien lol T'es vraiment un clown

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Ca marche mieux depuis qu'il est parti ?????????????????????????

TV : Olivier Létang signe l’arrêt de mort de Ligue1+

"Il y a des clubs qui ont des budgets plus modestes et je me suis fait le porte-parole en disant qu’on attend qu’il y ait plus d’argent qui ruisselle pour les clubs." Oh le faux-cul ce Létang ! Alors que le PSG a proposé une redistribution plus équilibrée des droits TV internationaux afin de soutenir les clubs privés de revenus européen, Létang fait partie de ceux qui s'y opposent. https://uploads.disquscdn.com/images/f84ff029c73971aa86439493b1215d8b9c8b06edc46b064faf8e03970661bb03.jpg

Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

Ben oui c'est bien pour ça qu'il fini meilleur buteur de l'équipe l'année dernière ! Des nuls comme lui on les veut tous les jours,je sais pas si tu regardes les matchs,mais c'est bien grâce à lui qu'on a gagné bon nombre de matchs!!!

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