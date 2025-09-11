OM : « Son ego est trop fort », Jérôme Rothen flingue Rabiot

Sorti par la toute petite porte du côté de l'Olympique de Marseille lors du mercato estival, Adrien Rabiot s’est fait remonter les bretelles par Jérôme Rothen.
Les suiveurs de la Ligue 1 vont devoir s’habituer, Adrien Rabiot ne sera plus un acteur principal du championnat de France cette saison. Tout simplement parce qu’après un début de saison très agité du côté de Marseille, où il avait été écarté du groupe de Roberto De Zerbi après s’être battu avec Jonathan Rowe suite à la défaite de l’OM
à Rennes en août dernier, l’international français a pris la porte. En effet, dans les dernières heures du marché des transferts, Rabiot a décidé de retourner en Italie en signant au Milan AC. Dans cette affaire, le club phocéen a empoché 7 millions d’euros, alors que Rabiot était à un an de la fin de son contrat.
Malgré une fin d'histoire tendue, l’ancien Parisien a quand même adressé un joli message d’adieu aux supporters marseillais sur les réseaux sociaux mercredi
: « J'ai senti cette ferveur, cette passion, cet amour du football qui vous anime et qui fait de Marseille une ville et un club unique en France. Je n'oublierai jamais l'ambiance du Vélodrome. Ça aura été un immense plaisir de défendre vos couleurs, celles de l'Olympique de Marseille »
. Un discours qui ne plaît pas du tout à Jérôme Rothen, pour qui Rabiot ne va pas au bout de sa démarche en n'expliquant pas pourquoi il a vraiment quitté Marseille, alors que Pablo Longoria lui avait finalement proposé de rester en fin de mercato.
Rabiot « n’a pas tout fait pour rester à l’OM »
« Rabiot n'a pas saisi la perche tendue par ses dirigeants parce que dans sa tête, l'ego a pris le dessus. Il s'aime, il s'adore et il n'a encore une fois pas fait preuve d'humilité, comme au PSG à l’époque. Et ce sera pareil à Milan... C’est un bon joueur, il fait une belle carrière, mais son ego est trop fort. Pour Marseille, on ne saura jamais ce qui s’est vraiment passé. On serait peut-être surpris de son explication. Mais Rabiot aurait dû s'abstenir de parler. C’est beau les messages sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir à tout le monde. Sauf qu’il ne va pas m’avoir, car je pense qu’il n’a pas tout fait pour rester à l’OM. Avec son message sur Instagram, il nous fait croire qu'il part à contrecœur, qu'on l'a mis à la porte. Pour moi non : il est responsable de la situation ! Car il ne donne pas d’explications claires. S’il aimait tant l’OM, il aurait dû tout faire pour rester au club. Et là, il n’a pas tout fait pour. Comme très souvent, et sa mère est aussi fautive… »
, a balancé le consultant de RMC
, qui estime que Rabiot n’a pas à s'offusquer d’avoir été sifflé sous le maillot de l’équipe de France au Parc des Princes cette semaine au vu de son comportement…
