Viré par l’OM, Rabiot fait un geste étonnant

Poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot n’est pas rancunier. Le milieu du Milan AC aurait pu chercher à nuire à l’Olympique de Marseille. Mais le Français a plutôt aidé le club phocéen en toute fin de mercato.

Adrien Rabiot n’est pas rancunier. Ejecté par l’Olympique de Marseille après la bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes, le milieu transféré au Milan AC avait l’opportunité de se venger. Son coéquipier en équipe de France Benjamin Pavard l’a effectivement sollicité afin d’en savoir plus sur le club phocéen. Le Rossonero aurait pu vider son sac, notamment sur la direction qui l’a poussé vers la sortie. Mais le défenseur polyvalent relaye une description positive de la part du Duc.

Rabiot a aidé l'OM

« Par rapport à Adrien, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Je n'étais pas là, mais tout ce qu'il m'a dit sur Marseille, ce n'est que du positif, a confié la nouvelle recrue marseillaise en conférence de presse. Il est très heureux de ma signature. Il m'a dit que les supporters étaient incroyables, que c'était quelque chose à faire de jouer pour ce club. Il m'a dit que du bien du club, des supporters et de la ville. Il m'a conforté un peu dans mon choix même si je connaissais un peu la ville avant de signer. »

En réalité, Benjamin Pavard n’a pas eu besoin du témoignage d’Adrien Rabiot pour se décider. « Quand j'ai su l'intérêt de l'OM, c'était clair et net dans ma tête : rejoindre le Vélodrome et jouer la Ligue des Champions avec Marseille, ce sont des émotions à vivre. Marseille est un grand club aussi. J'ai eu la chance de gagner beaucoup de trophées, dans des grands clubs comme le Bayern et l'Inter. Marseille, ça ne se refuse pas. J'ai envie de prouver ma vraie valeur ici. J'espère faire une grande saison », a annoncé l’ancien Lillois avec enthousiasme.