Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

OM : Greenwood a frappé sa femme, l'Angleterre le menace encore

OM10 déc. , 12:00
parClaude Dautel
4
Tandis que les supporters marseillais s'enthousiasment avec les performances de Mason Greenwood, en Angleterre le retour de l'ancien attaquant de Manchester United est inenvisageable compte tenu de son passé.
En France, le débat n'existe plus. Pablo Longoria et Roberto De Zerbi ont plusieurs fois fait savoir qu'ils ne voulaient rien savoir de ce qu'il avait été reproché à Mason Greenwood. A savoir d'avoir brutalisé son actuelle compagne qui est la mère de ses enfants. Mais, alors que l'attaquant anglais flambe avec l'Olympique de Marseille, et a signé un doublé salvateur mardi soir contre l'Union Saint-Gilloise, le retour de l'ancien mancunien en équipe nationale remonte à la surface. A quelques mois du Mondial 2026, certains supporters des Three Lions demandent à Thomas Tuchel de se pencher de nouveau sur le cas de Mason Greenwood. Et pourquoi pas lui pardonner afin qu'il soit à la disposition de l'équipe d'Angleterre. Mais c'est peine perdue.

L'Angleterre ne pardonne rien à Greenwood

Malgré les performances de l'attaquant de 24 ans, il est hors de question que Mason Greenwood joue pour l'Angleterre. Tout comme il est impossible pour lui de jouer pour un club anglais, alors que des rumeurs évoquaient un possible intérêt de Chelsea ou Tottenham. Journaliste pour Flashscore, Dean Jones confirme que le passé du joueur de l'Olympique de Marseille est considéré comme impardonnable. Les dirigeants de la fédération anglaise, et ceux des clubs de Premier League, savent que la venue de Mason Greenwood provoquerait un raz de marée de critiques et de polémiques.
Loin de tout cela, Mason Greenwood, qui vit en famille à Marseille, n'a pour l'instant pas encore décidé s'il renonçait irrévocablement à l'Angleterre en acceptant l'invitation de jouer pour la Jamaïque. Et concernant un futur transfert, c'est surtout en Espagne, et plus précisément à l'Atlético de Madrid et du Barça, ou encore en Arabie Saoudite, que le nom de l'attaquant de l'OM circule depuis quelques semaines. Poussé dehors par Manchester United, Greenwood n'a probablement pas le souhait de revenir en arrière, surtout que les tabloïds sont déjà prêts à lui tomber dessus.
4
Derniers commentaires

OM : Greenwood a frappé sa femme, l'Angleterre le menace encore

Dès qu'un club arrivera et doublera son salaire, il fera ses valises.

Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

La vraie coupe du monde des clubs !!! Certains diront c est rien normal ils l ont jamais jouer et gagner !!! Pour etre les premiers et seuls champion du monde 😍😍😍😍😍 on doit pas se louper c est pas un trophée anodin ça fera une belle ligne en plus dans notre palmarès et renforcé encore un peu plus notre premiere places dans l histoire des clubs français !!!

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Oui je comprends cette opinion, comme j'en comprends d'autres à l'opposée de l'échiquier politique. Je me sens a l'aise pour dire que je comprends le ressenti de gens avec qui je ne suis pas d'accord. On n'a pas tous le même vécu et donc le même ressenti sur les choses. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je vais m'arroger l'unique vérité absolue. Ma vérité est celle lié à mon vécu, mais il n'est pas dit que ce serait celle là si j'étais a leur place. Quand à dire LA vérité, ça reste complexe car on n'est pas dans un débat simpliste "la terre est elle plate ou ronde", mais dans du ressenti qui fait appel à beau oup de choses imperceptibles

PSG : Anne Hidalgo trahie, le Qatar achète le Parc des Princes

Oh l'analphabet est de retour 🤣 Allez va coucouche panier 😂🤣😂

« Paixao, je saigne des yeux » : Walid Acherchour se fâche

Je suis tout à fait d'accord avec Acherchour

