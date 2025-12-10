OM : Greenwood a frappé sa femme, l'Angleterre le menace encore

Tandis que les supporters marseillais s'enthousiasment avec les performances de Mason Greenwood, en Angleterre le retour de l'ancien attaquant de Manchester United est inenvisageable compte tenu de son passé.

L'Angleterre ne pardonne rien à Greenwood

Malgré les performances de l'attaquant de 24 ans, il est hors de question que Mason Greenwood joue pour l'Angleterre. Tout comme il est impossible pour lui de jouer pour un club anglais, alors que des rumeurs évoquaient un possible intérêt de Chelsea ou Tottenham. Journaliste pour Flashscore , Dean Jones confirme que le passé du joueur de l'Olympique de Marseille est considéré comme impardonnable. Les dirigeants de la fédération anglaise, et ceux des clubs de Premier League , savent que la venue de Mason Greenwood provoquerait un raz de marée de critiques et de polémiques.

Loin de tout cela, Mason Greenwood, qui vit en famille à Marseille, n'a pour l'instant pas encore décidé s'il renonçait irrévocablement à l'Angleterre en acceptant l'invitation de jouer pour la Jamaïque. Et concernant un futur transfert, c'est surtout en Espagne, et plus précisément à l'Atlético de Madrid et du Barça, ou encore en Arabie Saoudite, que le nom de l'attaquant de l'OM circule depuis quelques semaines. Poussé dehors par Manchester United, Greenwood n'a probablement pas le souhait de revenir en arrière, surtout que les tabloïds sont déjà prêts à lui tomber dessus.