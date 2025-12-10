ICONSPORT_279505_0527

OM : Il est « triste » pour Greenwood, la polémique explose

OM10 déc. , 17:30
parCorentin Facy
0
Mason Greenwood a livré une performance exceptionnelle mardi contre l’Union Saint-Gilloise pour guider l’OM vers la victoire. L’Anglais est de loin le joueur le plus déterminant de l’équipe de Roberto De Zerbi.
Rare joueur de l’Olympique de Marseille à surnager à Lille vendredi soir, Mason Greenwood a encore été déterminant, ce mardi contre l’Union Saint-Gilloise lors de la 6e journée de la Ligue des Champions. Auteur d’un doublé, l’attaquant anglais a martyrisé à lui seul ou presque la défense belge. Son deuxième but est une masterclass de technique, de vitesse et de précision, et les amoureux de l’OM sont logiquement sous le charme d’un joueur aussi efficace, qui compte déjà 33 buts sous le maillot olympien depuis son arrivée il y a un an et demi.
Certains journalistes aussi sont conquis. C’est par exemple le cas de notre confrère belge de SkySports, Sacha Tavolieri. Sur X, il a rendu un bel hommage à Mason Greenwood avec une petite provocation à la clé. « Mason Greenwood est l’un des meilleurs attaquants d’Europe et l’Angleterre en aura grand besoin à la Coupe du monde. Diamant » a publié le journaliste, qui a également fait savoir qu'il était triste pour Mason Greenwood, avant de supprimer ce tweet qui a provoqué une vague de réactions hostiles à son égard.
« Honteux de le mentionner quand on connaît les histoires du mec, tout les mecs avec des violences conjugales ne devrait même plus être mentionné, que ce soit les Boateng, Hernandez, Greenwood », « u fais vraiment tout pour te faire remarquer toi c’est prodigieux », « Que tu choisisses de faire abstraction de ses actes hors terrain quand tu parles de lui , ça te regarde. Mais « diamant » et « quel génie » c’est indécent », « Il n’en sera pas, quoiqu’il arrive il est persona non grata en Angleterre » ou encore « Tout est-il pardonnable ? Vous avez 3h » peut-on lire sous le tweet de Sacha Tavolieri, parmi des dizaines et des dizaines de messages similaires. Conscient d’avoir provoqué un raz-de-marré sur X, le journaliste a publié un message d’excuses.

Lire aussi

OM : Greenwood a frappé sa femme, l'Angleterre le menace encoreOM : Greenwood a frappé sa femme, l'Angleterre le menace encore
« Je suis sincèrement désolé si j’ai heurté la sensibilité de certains et je peux tout à fait comprendre qu’il soit compliqué, pour certains d’entre-vous, de faire la part des choses. Mason Greenwood est un joueur génial et je voulais mettre son talent sur le terrain en avant. C’est tout. Je pense que le mot que j'aurais dis écrire est dommage mais en même temps, je suis vite passé à autre chose et puis quand j'ai relu ce matin, j'ai capté la connerie d'avoir utilisé ce mot (triste) » a publié Sacha Tavolieri, conscient d’avoir heurté des sensibilités en louant ainsi les prouesses de Mason Greenwood et en trouvant « triste » son absence en sélection anglaise. Le numéro dix de l’Olympique de Marseille sera toujours clivant mais ce n’est pas un problème pour les supporters phocéens, qui continuent eux de profiter de l’efficacité sans égale de leur ailier de 24 ans.
0
Derniers commentaires

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Tirage ultra favorable ? MDR Tu vas bientôt nous dire que c'est Tapie de sa tombe qui a payé l'UEFA pour qu'on est un soi-disant tirage ultra favorable ? 🤭 T'es vraiment un tromblon mon pote, vous avez toujours une excuses et/ou une circonstances atténuante quand ca va pas dans votre sens, lalz. Toi et tes sbires ont encore une fois ouvert leur gueule pour rien.

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

On se calme de quoi ? C'est moi qui doit me calmer alors que ca a fanfaronner en début de saison en disant que l'OM allait être ridicule alors que ce n'est pas du tout le cas ? Faut juste que ceux qui ont ouvert leur gorge assume leur connerie.

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Lol, ca va faire 7 ans que ton club n'a pas été en C1 et tu oses venir baver ? On était pas censé faire rire en C1 en terminant avec 0 points et dernier du classement ?

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Comme face à Madrid et l'Atalanta ?

Monaco : « Il y a un doute sur cet entraîneur », Di Meco attaque Pocognoli

Avec moins de moyens et plus de doutes ils font quasi aussi bien que son OM......il bave quoi le DiMeco encore ?!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

