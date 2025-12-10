Mason Greenwood a livré une performance exceptionnelle mardi contre l’Union Saint-Gilloise pour guider l’OM vers la victoire. L’Anglais est de loin le joueur le plus déterminant de l’équipe de Roberto De Zerbi.

Rare joueur de l’Olympique de Marseille à surnager à Lille vendredi soir, Mason Greenwood a encore été déterminant , ce mardi contre l’Union Saint-Gilloise lors de la 6e journée de la Ligue des Champions . Auteur d’un doublé, l’attaquant anglais a martyrisé à lui seul ou presque la défense belge. Son deuxième but est une masterclass de technique, de vitesse et de précision, et les amoureux de l’OM sont logiquement sous le charme d’un joueur aussi efficace, qui compte déjà 33 buts sous le maillot olympien depuis son arrivée il y a un an et demi.

Certains journalistes aussi sont conquis. C’est par exemple le cas de notre confrère belge de SkySports, Sacha Tavolieri. Sur X, il a rendu un bel hommage à Mason Greenwood avec une petite provocation à la clé. « Mason Greenwood est l’un des meilleurs attaquants d’Europe et l’Angleterre en aura grand besoin à la Coupe du monde. Diamant » a publié le journaliste, qui a également fait savoir qu'il était triste pour Mason Greenwood, avant de supprimer ce tweet qui a provoqué une vague de réactions hostiles à son égard.

« Honteux de le mentionner quand on connaît les histoires du mec, tout les mecs avec des violences conjugales ne devrait même plus être mentionné, que ce soit les Boateng, Hernandez, Greenwood », « u fais vraiment tout pour te faire remarquer toi c’est prodigieux », « Que tu choisisses de faire abstraction de ses actes hors terrain quand tu parles de lui , ça te regarde. Mais « diamant » et « quel génie » c’est indécent », « Il n’en sera pas, quoiqu’il arrive il est persona non grata en Angleterre » ou encore « Tout est-il pardonnable ? Vous avez 3h » peut-on lire sous le tweet de Sacha Tavolieri, parmi des dizaines et des dizaines de messages similaires. Conscient d’avoir provoqué un raz-de-marré sur X, le journaliste a publié un message d’excuses.

« Je suis sincèrement désolé si j’ai heurté la sensibilité de certains et je peux tout à fait comprendre qu’il soit compliqué, pour certains d’entre-vous, de faire la part des choses. Mason Greenwood est un joueur génial et je voulais mettre son talent sur le terrain en avant. C’est tout. Je pense que le mot que j'aurais dis écrire est dommage mais en même temps, je suis vite passé à autre chose et puis quand j'ai relu ce matin, j'ai capté la connerie d'avoir utilisé ce mot (triste) » a publié Sacha Tavolieri, conscient d’avoir heurté des sensibilités en louant ainsi les prouesses de Mason Greenwood et en trouvant « triste » son absence en sélection anglaise. Le numéro dix de l’Olympique de Marseille sera toujours clivant mais ce n’est pas un problème pour les supporters phocéens, qui continuent eux de profiter de l’efficacité sans égale de leur ailier de 24 ans.