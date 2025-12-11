ICONSPORT_275433_0030 (1)
Medhi Benatia, Pablo Longoria et Frank McCourt - Olympique de Marseille

L’OM évite l’humiliation, c’est sûr à 98%

OM11 déc. , 15:30
parEric Bethsy
0
Grâce au succès obtenu sur le terrain de l’Union Saint-Gilloise (3-2) mardi, l’Olympique de Marseille a considérablement augmenté ses chances de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Sauf improbable scénario, le club phocéen s’évite un nouveau fiasco sur la scène européenne.
Seulement mis en place l’année dernière, le nouveau format de la Ligue des Champions n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. Il reste difficile de prédire le nombre de points nécessaires pendant la phase de ligue. Certains spécialistes se sont quand même lancés à l’image du professeur de mathématiques Julien Guyon. A l’aide de ses élèves Paul Vandercoilden et Oscar Pécoud-Gatti, l’expert cité par L’Equipe a basé ses prédictions sur divers paramètres comme les résultats des 36 équipes, leurs adversaires lors des deux dernières journées ou encore l’avantage du terrain.
Un million de simulations ont ainsi été réalisées pour imaginer la fin de cette saison régulière annoncée favorable à l’Olympique de Marseille. Vainqueur sur le terrain de l’Union Saint-Gilloise mardi, le club phocéen, actuellement 16e avec 9 points (3 victoires en 6 journées), a 98% de chances de finir dans le top 24 et d’atteindre les barrages. Les simulations montrent que les hommes de Roberto De Zerbi devraient se classer entre la 13e et la 21e place, la moyenne exacte étant la 17e position. Des cas extrêmes peuvent mener les Marseillais directement dans le top 8, ou vers l’élimination. Mais ces scénarios sont très peu probables.

Une question d'image pour l'OM

C’est sans doute un soulagement pour l’Olympique de Marseille. Face aux médias, le directeur du football Medhi Benatia certifie que la qualification n’est pas forcément une priorité, contrairement à une place sur le podium en Ligue 1. Mais il est évident qu’une élimination dès la phase de ligue, alors que Lille, Monaco et même Brest étaient passés la saison dernière, serait vécue comme un fiasco. Pas toujours brillant sur la scène européenne ces dernières années, l’Olympique de Marseille n’a vraiment pas besoin de ça.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

