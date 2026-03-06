Hojbjerg

L’OM prépare une immense vague de départs

OM06 mars , 13:00
parEric Bethsy
Encore sonné par son élimination en Coupe de France, l’Olympique de Marseille doit déjà préparer l’avenir. L’effectif marseillais sera sans doute différent la saison prochaine étant donné que de nombreux départs sont à prévoir.
L’Olympique de Marseille devra lancer un nouveau projet. Après les adieux de l’entraîneur Roberto De Zerbi et du président Pablo Longoria, qui seront suivis par le directeur du football Medhi Benatia au terme de la saison, le club phocéen sera probablement confronté à une vague de départs. L’effectif actuel a été bâti par les trois hommes cités dont les sorties vont provoquer un gros chantier. Comme indiqué précédemment, on peut notamment s’attendre à une séparation avec Mason Greenwood.

Malgré son contrat jusqu’en 2029, l’ailier anglais pourrait partir pour le Golfe qui représente « une vraie possibilité » selon L’Equipe. Le quotidien sportif évoque aussi les situations respectives de Geoffrey Kondogbia et de Geronimo Rulli dont les contrats expirent l’année prochaine, et qui n’ont pourtant entamé aucune discussion en vue d’une prolongation. Pour éviter des sorties sans indemnités, la direction devrait les pousser vers la sortie. Un scénario que l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang risque de connaître dans la mesure où son bail expire aussi en 2027. De son côté, Pierre-Emile Hojbjerg (2028) a plus de temps devant lui. Mais le journal n’annonce aucune prolongation en vue et pressent un départ du milieu danois cet été.
L’entrejeu olympien pourrait être affaibli, d’autant que Bilal Nadir devrait partir libre en juin, tandis que l’option d’achat d’Arthur Vermeeren (20 M€) ne sera sans doute pas levée. Pas plus que celle de Benjamin Pavard (15 M€). De son côté, le Gunner Ethnan Nwaneri, affecté après son échec dans la séance de tirs au but contre Toulouse (2-2, 3-4 tab) mercredi en Coupe de France, n’a pas d’option d’achat dans son prêt. Ça fait beaucoup, et c’est sans compter les éventuels départs d’autres joueurs en cas d’offres intéressantes, surtout si l’OM ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions.
