PSG : Un problème Kvaratskhelia dans le vestiaire ?

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Une rencontre qui fait office de grande répétition avant le huitième de finale de la Ligue des champions face à Chelsea. Certains seront attendus au rendez-vous à l’image de Khvicha Kvaratskhelia.

Le Paris Saint-Germain possède un petit matelas d’avance en Ligue 1 sur le RC Lens à l’aube d’un mois de mars important. Le club de la capitale va enchaîner un nouveau rendez-vous avec l’AS Monaco, en championnat cette fois-ci, avant de faire face à Chelsea en Ligue des champions . Luis Enrique reste tout de même dans une petite zone de turbulence. Son équipe ne répond pas autant que l’an passé, montrant des signes de fatigue à cause de l'enchaînement des matchs. À l’image de Khvicha Kvaratskhelia, le Géorgien n’est plus aussi décisif que l’an passé. Cantonné au poste d’ailier droit, l’ancien napolitain frustre de manière sporadique ses coéquipiers.

Khvicha Kvaratskhelia agace

Sur les trois derniers matchs de Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia a été aligné sur le côté droit. La faute de Bradley Barcola prenant la place du Géorgien à gauche. Un positionnement qui limite l’impact de l’ancien napolitain. Le journal l’Equipe fait état de frustration de la part du joueur. « Le Géorgien, personnage peu loquace et pas toujours facilement « cernable » pour ses interlocuteurs, ne verbalise pas un quelconque mal-être à ses coéquipiers.

Mais certaines de ses actions individuelles ont eu le don d'agacer une partie d'entre eux. Sur le thème bien connu du « il joue tout seul ». Pas au point de le couper du vestiaire, » écrit le quotidien sportif français. Cependant, le Géorgien pourrait retrouver sa place sur le côté gauche si Luis Enrique poursuit avec l’idée de placer Barcola au poste de numéro 9 comme lors du match face au Havre la semaine passée.