OM : Longoria de retour, l'invraisemblable scénario

OM06 mars , 12:00
parClaude Dautel
Mis sur la touche lors du putsch réussi par Medhi Benatia, Pablo Longoria est toujours en fonction à l'OM. Et les négociations avec Frank McCourt s'éternisent.
Le 17 février dernier, dans un communiqué un peu surréaliste, l'Olympique de Marseille annonçait que Medhi Benatia continuait sa route avec l'OM, deux jours après la démission de ce dernier, et que Pablo Longoria était promis à des fonctions nébuleuses. Une mise au placard du président du club phocéen décidée par Frank McCourt, dont on a appris en même temps qu'il cherchait des investisseurs pour prendre des parts dans l'OM. Depuis, Pablo Longoria n'est plus réapparu dans l'actualité phocéenne, Alban Juster étant nommé pour le remplacer à la tête du directoire. Sauf que comme le précise ce vendredi L'Equipe, l'avocat de Pablo Longoria « est toujours en train de négocier avec ceux de McCourt pour parapher, le plus tôt possible, la fin officielle de l’aventure. »

Benatia de plus en plus contesté

Du côté des supporters marseillais, la fronde commence à se faire ressentir contre Medhi Benatia accusé d'avoir cassé en quelques mois tout ce que Pablo Longoria avait réussi à mettre en place à l'OM. Et certains interpellent même directement Frank McCourt pour qu'il change d'avis et accepte la démission du directeur du football et réhabilite Pablo Longoria. « McCourt doit faire volte-face et le réhabiliter. À peine parti et tout part déjà en cou....Continuez à défendre #Benajuda si vous voulez mais on va droit dans le mur. J’ai l’impression qu’on ne retrouvera pas quelqu’un d’aussi bon que lui. Être capable de faire ce qu’il a fait, ce n’est pas donné à tout le monde. La preuve, ça fait à peine quelques jours qu’il est parti et déjà tout part en cou.... Il était, qu’on le veuille ou non, le véritable garant du projet McCourt », constate Maleek Belak, influenceur marseillais.
Quand on connaît l'Olympique de Marseille, on sait que ce genre de revirement est toujours possible, la vraie-fausse démission de Medhi Benatia l'ayant confirmé. Mais il est tout de même peu probable que Pablo Longoria revienne aux affaires, ce dernier semblant très loin de l'OM depuis quelques mois déjà. La montée en puissance de Shéhérazade Semsar-de Boisséson a en effet poussé sur la touche le dirigeant espagnol, et Longoria n'envisage pas de partager son pouvoir, à Marseille ou ailleurs. En parlant d'ailleurs, c'est désormais du côté de la Juventus que le nom de Pablo Longoria est évoqué.
