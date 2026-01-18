Himad Abdelli à l'OM, Angers annule tout !

Les négociations entre l’OM et Angers pour le transfert d’Himad Abdelli se tendent. A tel point que le deal pourrait s’effondrer, ce qui obligerait l’international algérien à attendre l’été prochain pour signer à Marseille.

Samedi soir, l’Olympique de Marseille défiait le SCO Angers pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 . Un match parfaitement négocié par les hommes de Roberto De Zerbi, qui l’ont largement emporté (2-5). L’entraîneur italien était sans doute heureux de voir que son homologue Alexandre Dujeux n’avait pas convoqué Himad Abdelli. L’international algérien est en instance de départ pour… Marseille, et ne se sentait pas de disputer la rencontre.

L’absence du meneur de jeu angevin s’est forcément faite ressentir mais du côté de la direction du SCO , ce dossier commence à énerver au plus haut point. Au point de remettre en cause le transfert d’Himad Abdelli lors de ce mercato hivernal ? Le scénario n’est plus à exclure selon Mohamed Toubache-Ter. A en croire le spécialiste du mercato sur X, la tension est plus forte que jamais dans ce dossier et Angers pourrait faire demi-tour en refusant de lâcher son meneur de jeu, dont le contrat expire en juin 2026.

Le dossier Abdelli tend Angers

« Ça se tend très fortement. Angers ne voulait pas entendre parler d’un départ de son international algérien… avec la défaite d’hier, Angers se veut très ferme » explique l’insider. Autrement dit, Angers ne fera aucun effort pour faciliter le transfert de son milieu de terrain algérien vers Marseille lors de ce mois de janvier. L’OM devra donc payer la somme initialement réclamée par le explique l’insider. Autrement dit, Angers ne fera aucun effort pour faciliter le transfert de son milieu de terrain algérien vers Marseille lors de ce mois de janvier. L’OM devra donc payer la somme initialement réclamée par le SCO , à savoir près de 4 millions d’euros, pour faire venir Himad Abdelli dans les jours qui viennent.

Un montant que Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui ont soumis une offre à 2 millions d’euros, ne sont pas prêts à poser sur la table. Le board olympien n’entend pas surpayer un joueur dont le contrat expire dans moins de six mois et se réserve le droit de passer son tour cet hiver et de le recruter librement en juin prochain si Angers ne fait pas un effort sur ses exigences initiales.