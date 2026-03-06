Le Real Madrid sanctionné pour racisme

L'UEFA a décidé de sanctionner le Real Madrid suite au comportement raciste d'un de ses supporters lors du match contre Benfica.

A l'occasion du match retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica, un supporter madrilène avait été repéré en train de faire un salut nazi dans les tribunes de Santiago-Bernabeu. Même si les dirigeants du Real Madrid ont immédiatement décidé de sanctionner ce fan débile, l'UEFA a décidé de punir le club espagnol.

Dans un communiqué, l'instance européenne du football a dévoilé la sanction appliquée au club de Florentino Perez. Le Real Madrid devra payer 15.000 euros d'amende, et en cas de récidive, une partie de la tribune Sud, celle du supporter en question, sera fermée en Ligue des champions.