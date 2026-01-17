ICONSPORT_282264_0204
Roberto de Zerbi

OM : « Rothen et Dugarry sont deux incompétents », l’Italie les humilie

OM17 janv. , 14:00
parHadrien Rivayrand
1
L’OM continue de faire confiance à Roberto De Zerbi pour mener à bien ses projets. Mais l’entraîneur italien peine de plus en plus à faire l’unanimité auprès de certains consultants, comme Jérôme Rothen et Christophe Dugarry.
L'OM a encore de belles choses à accomplir en 2026. L’OM est toujours en lice dans toutes les compétitions et les hommes de Roberto De Zerbi veulent bien négocier cette fin de mois de janvier cruciale. L’Italien peine à faire progresser son équipe depuis quelque temps, et cela n’a pas échappé à certains consultants. Sur les plateaux de RMC, Christophe Dugarry et Jérôme Rothen se sont déchaînés pour tacler l’ancien de Sassuolo, provoquant la colère d’Antonio Cassano, qui a répondu avec un message particulièrement virulent à ses détracteurs.

De Zerbi reçoit de l'aide d'Italie 

Lors d’un passage sur Viral Sport TV, l’ancien joueur italien a en effet violemment critiqué les deux consultants français :
« Ils sont en train de critiquer les Italiens parce que les Français sont habitués. Domenech et Rothen racontent, par exemple, n’importe quoi toutes les quinze minutes. Quand ils parlent comme ça, c’est De Zerbi qui s’en fiche. Après Luis Enrique, c’est lui qui, en France, apporte vraiment quelque chose de différent au football français, qui n’a jamais vraiment brillé… sauf depuis l’arrivée de Al-Khelaïfi. Sinon, la France aurait pu se comparer aux championnats d’Algérie, de Tunisie ou de Suède.
Quand Dugarry parle de De Zerbi, il n’a probablement jamais vu ses matchs. Il ferait mieux de se taire. Lui et Rothen sont deux incompétents. J’espère que Dugarry va l’entendre. Regardez-moi : vous n’arrivez pas à la cheville de De Zerbi. Il faut comprendre ce que signifie le football. Avec Carragher, ils ne comprennent rien au football. Rothen a toujours été un échec partiel. Il a fait deux bonnes saisons à Monaco, mais partout ailleurs où il est passé, on l’a traité avec condescendance ou mis à l’écart. Pareil pour Dugarry. »

Lire aussi

OM : Abdelli s’éloigne, Angers part au clashOM : Abdelli s’éloigne, Angers part au clash
Voilà qui devrait certainement provoquer une réponse salée de la part des deux consultants, présents sur RMC et qui ne manquent jamais une occasion d’aller au clash. En tout cas, le cas De Zerbi continue de faire parler, et l’Italie vient à la rescousse d’un entraîneur pas toujours bien traité dans l’Hexagone.
1
Articles Recommandés
om longoria veut virer quatre joueurs de toute urgence iconsport 184730 0239 1 398511
OM

Angers-OM : Le sacrifice de Marseille pour éviter le report

ICONSPORT_282100_0168
Liga

Mbappé titulaire avec le Real Madrid

ICONSPORT_278391_0225
Rennes

40 millions d'euros, Rennes reçoit une offre en or

Fil Info

17 janv. , 14:26
Angers-OM : Le sacrifice de Marseille pour éviter le report
17 janv. , 13:51
Mbappé titulaire avec le Real Madrid
17 janv. , 13:40
40 millions d'euros, Rennes reçoit une offre en or
17 janv. , 13:20
Le nouveau maillon faible du PSG pointé du doigt
17 janv. , 13:00
L'ASSE l'annonce, Stassin va envoyer les Verts en Ligue 1
17 janv. , 12:42
PL : Manchester United - Manchester City : les compos (13h30 sur Canal+)
17 janv. , 12:40
L'OL est aux anges, Liverpool valide ce gros transfert
17 janv. , 12:30
OM : Avec Lirola, c’est définitivement terminé

Derniers commentaires

Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler

Source ? Fonseca disait hier que le retour de Nuamah prendrait un peu plus de temps, car il a le même problème que Mangala, avec des morceaux de cartilages qu'il faudra probablement lui enlever. Il n'a jamais dit que cela prendra 6 ou 7 mois. Quant à Molebe, on parle plutôt d'un prêt à Montpellier...

OM : « Rothen et Dugarry sont deux incompétents », l’Italie les humilie

Rothen et dugarry sont d'anciens joueurs internationaux dont l'un est champion du monde. Est ce que ce Monsieur de surcroît italien ,a déjà gagné un championnat,une coupe d'Italie une LDC ou une coupe du monde ? Non . Quand on est incompétent,on voit les autres incompétents . Et de ZERBI ,en dehors de ses crises de nerfs sur les arbitres ,sa crise de jalousie sur le PSG , qu'a t il apporté au football français rien sauf sa mauvaise foi de joueur italien tricheur et menteur .

Mourinho au Real, l'idée choc de Florentino Perez

Pérez est en grosse panne d'idée il est useless

OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange

Je ne vois pas le rapport…

Nantes : La vérité éclate sur cette piste très sexy du mercato

Encore un titre à la con spécialité de foot01 pour attirer les nigauds que nous sommes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading