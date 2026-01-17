OM : « Rothen et Dugarry sont deux incompétents », l’Italie les humilie

L’OM continue de faire confiance à Roberto De Zerbi pour mener à bien ses projets. Mais l’entraîneur italien peine de plus en plus à faire l’unanimité auprès de certains consultants, comme Jérôme Rothen et Christophe Dugarry.

RMC, Christophe Dugarry et Jérôme Rothen se sont déchaînés pour tacler l’ancien de Sassuolo, provoquant la colère d’Antonio Cassano, qui a répondu avec un message particulièrement virulent à ses détracteurs. L' OM a encore de belles choses à accomplir en 2026. L’OM est toujours en lice dans toutes les compétitions et les hommes de Roberto De Zerbi veulent bien négocier cette fin de mois de janvier cruciale. L’Italien peine à faire progresser son équipe depuis quelque temps, et cela n’a pas échappé à certains consultants. Sur les plateaux de, Christophe Dugarry et Jérôme Rothen se sont déchaînés pour tacler l’ancien de Sassuolo, provoquant la colère d’Antonio Cassano, qui a répondu avec un message particulièrement virulent à ses détracteurs.

De Zerbi reçoit de l'aide d'Italie

Lors d’un passage sur Viral Sport TV, l’ancien joueur italien a en effet violemment critiqué les deux consultants français :

« Ils sont en train de critiquer les Italiens parce que les Français sont habitués. Domenech et Rothen racontent, par exemple, n’importe quoi toutes les quinze minutes. Quand ils parlent comme ça, c’est De Zerbi qui s’en fiche. Après Luis Enrique, c’est lui qui, en France, apporte vraiment quelque chose de différent au football français, qui n’a jamais vraiment brillé… sauf depuis l’arrivée de Al-Khelaïfi. Sinon, la France aurait pu se comparer aux championnats d’Algérie, de Tunisie ou de Suède.

Quand Dugarry parle de De Zerbi, il n’a probablement jamais vu ses matchs. Il ferait mieux de se taire. Lui et Rothen sont deux incompétents. J’espère que Dugarry va l’entendre. Regardez-moi : vous n’arrivez pas à la cheville de De Zerbi. Il faut comprendre ce que signifie le football. Avec Carragher, ils ne comprennent rien au football. Rothen a toujours été un échec partiel. Il a fait deux bonnes saisons à Monaco, mais partout ailleurs où il est passé, on l’a traité avec condescendance ou mis à l’écart. Pareil pour Dugarry. »

Voilà qui devrait certainement provoquer une réponse salée de la part des deux consultants, présents sur RMC et qui ne manquent jamais une occasion d’aller au clash. En tout cas, le cas De Zerbi continue de faire parler, et l’Italie vient à la rescousse d’un entraîneur pas toujours bien traité dans l’Hexagone.